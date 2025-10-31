डॉ. संपदा मुंडे मृत्यूप्रकरणी कॉंग्रेसचे आंदोलन भाजपच्या राजवटीत महिलांवरील अत्याचार वाढत असल्याची टीका
पुणे, ता. ३१ : भाजपच्या राजवटीत महिलांवर होणारे अन्याय व अत्याचारांची तीव्रता वाढताना दिसत आहे. प्रामुख्याने सत्तेत असणाऱ्या भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षांतील नेत्यांकडून वारंवार महिलांवर अत्याचार झाल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असून, डॉ. संपदा मुंडे यांच्यासारख्या पिडीतेला न्याय मिळू नये, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे संबंधित आरोपींवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी शुक्रवारी (ता. ३१) शहर जिल्हा काँग्रेस समिती, डॉक्टर सेल व महिला आघाडीच्यावतीने लाल महाल येथे आंदोलन करण्यात आले.
शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले, ‘‘भाजपचे माजी खासदार रणजित निंबाळकर व खासदार मुरलीधर मोहोळ यांना कोणतीही चौकशी न करता क्लीन चिट देण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. या घटनेचा या आंदोलनाद्वारे निषेध करतो व स्व. डॉ. संपदा मुंडे यांना न्याय मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील आहोत.’’
राहुल सावंत म्हणाले, ‘‘डॉ. संपदा मुंडे यांच्यावर पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांनी दबाव आणून वारंवार त्यांच्यावर अन्याय करण्याचे काम केले. या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून दोषींना शिक्षा व्हावी.’’ महिला आघाडीच्या प्राची दुधाणे म्हणाल्या, ‘‘डॉ. मुंडे प्रकरणी महिलांच्या प्रती असंवेदनशील व निष्क्रीय असणाऱ्या रूपाली चाकणकर यांना त्वरित पदमुक्त करावे.’’
आंदोलनात ॲड. अभय छाजेड, लता राजगुरू, अजित दरेकर, मेहबूब नदाफ, डॉक्टर सेलच्या अध्यक्षा डॉ. सुलक्षणा जगताप, डॉ. राहुल सावंत, डॉ. स्नेहल पाडळे, डॉ. नीरज जाधव, डॉ. ऐश्वर्या वाघ कुलकर्णी, अर्चना शहा, स्वाती शिंदे, अनुसया गायकवाड, अनिता धिमधिमे, सीमा सावंत, उषा राजगुरू, सुंदर ओव्हाळ आदी उपस्थित होते.
फोटोः 64088
