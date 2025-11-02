‘एकता ग्राम विकास संस्थेचे महिलांसाठीचे कार्य मोलाचे’
पुणे, ता. २ : ‘‘एकल महिलांच्या आयुष्यातील प्रश्न गंभीर आणि महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या जीवनशैलीत आणि जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी समाजाने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. महिलांनी कोणत्याही संकटाला न घाबरता त्यावर मात करावी आणि आत्मविश्वासाने जीवनात पुढे जावे, हा आजच्या काळाचा खरा संदेश आहे. महिलांना अधिक उंचीवर स्थान मिळावे, यासाठी सरकारसोबतच स्वयंसेवी संस्थांचेही योगदान अत्यंत आवश्यक आहे. ‘एकता ग्राम विकास’ संस्था महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मोलाचे कार्य करीत आहे,’’ असे मत राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांनी व्यक्त केले.
समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त कार्यालय आणि एकता ग्राम विकास संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय ‘एकल महिला परिषदे’चे आयोजन केले होते, त्या वेळी आवडे बोलत होत्या. या वेळी महिला आयोगाच्या जनसंपर्क अधिकारी कपालिनी सिनकर, सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती देशपांडे, शाहीन शिंदे, ज्योती चांदेरे, प्राजक्ता साळी, शिल्पा सुतार, विद्या कसबे, रविशंकर सोनावणे, राजश्री चव्हाण, समिंदरा जाधव, राजश्री जाधव, अमिता जगदाळे, अर्चना नांदुरकर, सुप्रिया जेधे, जान्हवी पाटील, वैशाली घोरपडे, संजया उदमले, वैष्णवी दळवी, नीता गायकवाड यांसह विविध जिल्ह्यांतील महिला प्रतिनिधी उपस्थित होत्या.
याप्रसंगी महिलांच्या विकासासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चासत्र झाले. महिला व बालविकास उपायुक्त सुवर्णा पवार यांनी शासनस्तरावर महिलांच्या प्रगतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. ‘यशदा’चे माजी संचालक रवींद्र चव्हाण यांनी विचार मांडले. नंदकिशोर लोंढे यांनी सूत्रसंचालन केले.
