दोन कोटींच्या लाचप्रकरणी फौजदार ताब्यात पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची रास्ता पेठेमध्ये कारवाई
पुणे, ता. २ : आरोपीला मदत करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची मागणी करून, पहिल्या हप्त्यापोटी ४६ लाखांची लाच घेताना एका पोलिस उपनिरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रविवारी (ता. २) रास्ता पेठ परिसरात ताब्यात घेतले. प्रमोद रवींद्र चिंतामणी (वय ३५) असे पोलिस उपनिरीक्षकाचे नाव असून, ते सध्या पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेत कार्यरत आहेत.
या प्रकरणी समर्थ पोलिस ठाण्यात चिंतामणी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी चिंतामणी हे मूळचे कर्जुले (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) येथील आहेत. ‘एसीबी’चे सहायक पोलिस आयुक्त दयानंद गावडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे व्यवसायाने वकील असून, त्यांच्या अशिलाविरुद्ध बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्या गुन्ह्याचा तपास चिंतामणी यांच्याकडे होता. या प्रकरणात अशिलाच्या वडिलांनाही अटक झाली असून, ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. अशिलाला मदत करण्यासाठी व त्यांच्या वडिलांच्या जामीन अर्जावर सकारात्मक भूमिका घेण्यासाठी चिंतामणी यांनी तक्रारदाराकडे लाचेची मागणी केली. सुरवातीला दोन लाख रुपयांची लाच मागितल्यानंतर तपासादरम्यान चिंतामणी यांनी अचानक दोन कोटींची मागणी केली. त्यातील एक कोटी स्वतःसाठी आणि उर्वरित एक कोटी त्यांच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकासाठी असल्याचे त्यांनी तक्रारदार वकिलास सांगितले होते. याबाबत संबंधित वकिलाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली.
पुणे ‘एसीबी’च्या अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची पडताळणी केली. त्यानंतर पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित पाटील, अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक प्रसाद लोणारे आणि त्यांच्या पथकाने रविवारी सापळा रचला. त्यानुसार रास्ता पेठेत उंटाड्या मारुती मंदिरासमोर तक्रारदाराकडून ४६ लाख ५० हजार रुपयांची लाच घेताना चिंतामणी यांना ताब्यात घेतले. आरोपीकडून ही रक्कम जप्त केली असून, त्यात दीड लाखांच्या खऱ्या नोटा आणि ४५ लाखांच्या बनावट नोटांचा समावेश होता. या कारवाईनंतर आरोपीच्या भोसरीतील दिघी रस्त्यावरील सोपान रेसिडेन्सी येथील घरावर आणि कार्यालयावर ‘एसीबी’ पथकाने झडती सुरू केली आहे.
