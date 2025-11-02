अजित पवार चौथ्यांदा अध्यक्षपदी महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक निवडणूक : वरिष्ठ उपाध्यक्षपदी मुरलीधर मोहोळ
मुंबई, ता. २ ः शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगतदार ठरलेल्या महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची एकमताने निवड झाली असून, ते चौथ्यांदा अध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, कार्यकारिणीतील इतर सदस्यांची निवड झाली असून, काही नावांवर चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून नव्या कार्यकारिणीतील उर्वरित सदस्यांच्या नावांची घोषणा उद्या (ता. ३) करण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
मुंबईत रविवारी सायंकाळी संपलेल्या महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या विशेष बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. त्यानंतर कार्यकारिणी निवडीचे सर्व अधिकार अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आले. सचिवपदावर एकमत न झाल्याने कार्यकारिणी जाहीर न करण्याचा निर्णय झाला. विशेष बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, निवडणूक निर्णय अधिकारी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस. एन. सरदेसाई उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बिहारमध्ये असून, त्यांच्याशी चर्चा करून अंतिम कार्यकारिणी जाहीर करण्यात येणार आहे. खेळात राजकारण नको, असा विचार करून बिनविरोध निवडणूक करण्याचा निर्णय घेतला. कार्यकारिणीमधील सचिव, सहसचिव आणि चार उपाध्यक्षांसह उर्वरित सदस्यांची नावे उद्या जाहीर करण्यात येतील, असे पवार यांनी सांगितले.
