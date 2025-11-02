ट्रकच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू

पुणे, ता. २ : पुणे-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला. काम संपवून घरी परतताना शनिवारी मध्यरात्री त्यांच्या दुचाकीला भरधाव ट्रकने पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी ट्रकचालकाला अटक केली आहे.
वैशाली विजय गलांडे (वय ४९, रा. बालाजीनगर, धनकवडी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी वैशाली यांचा मुलगा यशोधन गलांडे (वय २४) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार हडपसर पोलिस ठाण्यात ट्रकचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ट्रकचालक विजय मेवाराम यादव (वय ४५, रा. टीपी नगर, कानपूर, उत्तर प्रदेश) याला अटक करण्यात आली आहे.
गलांडे पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होत्या. शुक्रवारी (ता. ३१) त्या कामावर गेल्या होत्या. मात्र, मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास त्या दुचाकीवरून पुणे-सोलापूर रस्त्याने घरी जात असताना भरधाव ट्रकने त्यांना पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या धडकेत वैशाली गलांडे गंभीर जखमी झाल्या.
