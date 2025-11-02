वाहनाच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू
पुणे, ता. २ : भरधाव वाहनाच्या धडकेत एका महाविद्यालयीन तरुणाचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना लोहगाव परिसरात घडली. अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार झाला आहे.
आयुष चंद्रकांत पुजारे (वय २१, रा. स्वामी समर्थनगर, लोहगाव) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी आयुषचे वडील चंद्रकांत पुजारे यांनी विमानतळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयुष हा लोहगाव परिसरातील एका महाविद्यालयात शिक्षण घेत होता. तो दुचाकीवरून घरी परतताना दादाची वस्ती परिसरात भरधाव वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी आयुषला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. परंतु उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला असून, वाहनचालकाचा शोध घेण्यात येत आहे.
