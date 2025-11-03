येरवड्यातील महिलेची सहा लाखांची फसवणूक
पुणे, ता. ३ : ‘परदेशातून तुमच्या नावावर आलेल्या पाकिटात अमली पदार्थ सापडले आहेत. तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते,’ अशी भीती दाखवत सायबर चोरट्यांनी येरवडा भागातील एका महिलेची सहा लाख १५ हजार रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर चोरट्यांनी महिलेच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला. त्यांनी स्वतःला कुरिअर कंपनी आणि विमानतळ अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून भासवले. ‘परदेशातून तुमच्या नावावर आलेले पाकीट विमानतळावर जप्त करण्यात आले आहे. त्या पाकिटात अमली पदार्थ आढळले आहे. कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने काही रक्कम भरावी लागेल,’ अशी भीती चोरट्यांनी दाखवली. या धमकीला घाबरून महिलेने चोरट्यांनी दिलेल्या बँक खात्यात सहा लाख १५ हजार रुपये ऑनलाइन जमा केले. संशय आल्यानंतर चौकशी केली असता फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला.
