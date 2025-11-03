‘एअर फोर्स मॅरेथॉन’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंग सेखों यांना मानवंदना - फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंग सेखों यांना मानवंदना
पुणे, ता. ३ : भारतीय हवाई दलाचे परमवीर चक्र विजेते फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंग सेखों यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी पुण्यातील ‘एअर फोर्स स्टेशन’तर्फे ‘सेखों इंडियन एअर फोर्स मॅरेथॉन’चे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रभक्ती आणि शारीरिक तंदुरुस्तीचा संदेश देणाऱ्या या उपक्रमाला हवाई योद्ध्यांसह पुणेकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
मॅरेथॉनमध्ये २१, १० आणि ५ किलोमीटर अशा तीन श्रेणींमध्ये स्पर्धा घेण्यात आल्या. पहाटे ५.४५ वाजता पुण्याच्या एअर फोर्स स्टेशनचे एअर ऑफिसर कमांडिंग, एअर कमोडोर सतबीर सिंग राय यांनी स्टेशन स्पोर्ट्स ग्राउंडवरून हिरवा झेंडा दाखवून मॅरेथॉनला प्रारंभ केला. या स्पर्धेत ३ हजार ५०० हून अधिक हवाई योद्धे, त्यांचे कुटुंबीय, शालेय विद्यार्थी आणि पुणेकर नागरिक सहभागी झाले. देशासाठी बलिदान देणाऱ्या सेखों यांच्या शौर्याला वंदन करण्यासाठी आणि ‘फिटनेस इज फ्रीडम’ हा संदेश जनमानसात पोहोचवण्यासाठी सर्व वयोगटातील नागरिकांनी यात सहभाग घेतला.
बक्षिस वितरण समारंभात एअर कमोडोर राय यांनी शारीरिक तंदुरुस्ती आणि मानसिक चपळतेचे महत्त्व सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘लष्करी जीवनात तसेच नागरी आयुष्यात नियमित व्यायाम आणि शिस्त हेच यशाचे खरे सूत्र आहे.’’
-----------------------
फोटोः 64943
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.