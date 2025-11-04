उद्योग व्यवस्थापन, शासकीय योजना
पुणे, ता. ४ : शेतकरी, कृषी व्यवसाय उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई उद्योजक आणि कृषी विद्यार्थ्यांसाठी ‘शाश्वत व फायदेशीर कृषी-व्यवसाय संधी’ या विषयावरील कार्यशाळा ९ नोव्हेंबरला आयोजिली आहे. कार्यशाळेत व्यावसायिक शेती पद्धती, कृषी आधारित उद्योग, अन्न प्रक्रिया, ॲग्रो-कमोडिटी ट्रेडिंग आणि आर्थिक नियोजन यांसारख्या विषयांवर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यासह व्यवसाय नोंदणी प्रक्रिया, उद्यम नोंदणी, एफएसएसएआय आणि जीएसटीसह आवश्यक परवान्यांची माहिती दिली जाईल. तसेच बँक कर्ज योजना, शासकीय अनुदान, एनएबीएआरडी आणि एमओएफपीआयच्या योजनांविषयीही मार्गदर्शन केले जाईल. याशिवाय प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची पद्धत, विपणन धोरणे, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
बीपीएमएस पोर्टल ऑनलाइन प्रशिक्षण
आजच्या डिजिटल युगात बांधकाम परवानग्यांची प्रक्रिया अधिक वेगवान व पारदर्शक झाली आहे. अशा वेळी बीपीएमएस पोर्टल व प्री-डीसीआर (PREDCR) प्रणाली समजून घेणे हे वास्तुविशारद, स्थापत्य अभियंते व नगर नियोजकांसाठी अत्यावश्यक झाले आहे. १० नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे बीपीएमएस पोर्टल ऑनलाइन प्रशिक्षण हे व्यावसायिक कौशल्य वाढवण्याची उत्तम संधी आहे. केवळ एका महिन्यात यूडीसीपीआर नियोजन नियम, बिल्डिंग परवाना प्रक्रिया, योग्य ड्रॉइंग सबमिशनसाठी स्किल्स आणि प्री-डीसीआर टेस्टिंग यांसारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर प्रभुत्व मिळवणे शक्य आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तीन महिन्यांसाठी व्हाट्सॲप साहाय्य, रेकॉर्ड केलेल्या सत्रांना आजीवन प्रवेश, टीपी क्लायंट सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळेल.
शासकीय ई-निविदा प्रक्रिया प्रशिक्षण
विविध शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक विश्वस्त संस्था, देवस्थाने आता ई-निविदा प्रक्रिया राबवत आहेत. याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे १० दिवसांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण १० नोव्हेंबरपासून सुरु होत आहे. यात विविध विभागातील नोंदणी, निविदा कशा शोधायच्या, बीओक्यू भरताना येणाऱ्या अडचणी, कागदपत्रे, डिजिटली सही कशी सादर करायची, सवलत कशी मिळवायची, यंत्र व साहित्य नसल्यास भाडेकरार, १५ महत्त्वपूर्ण गोष्टी कोणत्या याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन होणार आहे.
बांधकाम व्यवसाय पर्यवेक्षक प्रशिक्षण
स्थापत्य अभियांत्रिकीची कोणतीही पार्श्वभूमी नसलेली व्यक्तीही योग्य प्रशिक्षणानंतर बांधकाम उद्योगात आपला व्यवसाय सुरू करू शकते अथवा करिअर घडवू शकते. या पार्श्वभूमीवर ३० दिवसांचे प्रगत बांधकाम पर्यवेक्षक (कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर) प्रशिक्षण २२ नोव्हेंबरपासून सुरु होत आहे. यामध्ये बांधकाम उद्योगात नोकरी मिळण्याची शक्यता वाढवणारे, स्थापत्य अभियांत्रिकीचे प्रगत ज्ञान देणारे, प्रात्यक्षिकावर आधारित प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बांधकाम क्षेत्राचा परिचय, बांधकाम साहित्याचा परिचय, रेखाचित्राचे वाचन व प्रत्यक्ष साइटवर त्याचा सराव, क्षेत्र भेटी, प्रकल्प पूर्वतयारी, कंत्राटदाराच्या कामाची पद्धत, अंदाज व खर्च नियोजन, बांधकाम उद्योगातील १४ महत्त्वाच्या पायऱ्या, सुरक्षिततेसाठी घ्यायची खबरदारी व वेळेचे व्यवस्थापन इत्यादी विषयांवर मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.