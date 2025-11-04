‘आयआयएमएस’च्या ‘सीईओ’पदी के. विजय कुमार यांची निवड

पुणे, ता. ४ : सीकेए बिर्ला समूहाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या ‘इनोव्हेटिव्ह इन्फ्रा अँड मायनिंग सोल्यूशन्स’ (आयआयएमएस)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील तज्ज्ञ के. विजय कुमार यांची निवड करण्यात आली आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ कामाचा अनुभव असलेल्या कुमार यांच्या नियुक्तीमुळे आगामी काळात नावीन्यपूर्ण आणि विधायक बदल होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. विजय कुमार म्हणाले, ‘‘आपण किती वेगाने विविध गोष्टी बांधतो यावर भारताची वाढ ठरत नाही, तर कोणतेही बांधकाम आपण किती जबाबदारीने करतो यावर ती ठरते. त्यामुळे काळजीपूर्वक, जबाबदारीने आणि गुणवत्ता राखून काम करणे आवश्यक आहे. ‘आयआयएमएस’चे ध्येय लोकांना सक्षम करणे, नवोन्मेषासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे आणि नवनवीन प्रणालींच्या माध्यमातून आपल्या देशाला आत्मविश्वासाने सदैव पुढे नेणे हे आहे.’’
सीकेए बिर्ला समूहातील तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह, बांधकामसेवा आणि आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांमध्ये एकूण ३५ हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. भारत बेंझ, डायनापॅक, अपोलो टायर्स आणि डोनाल्डसन यांसारख्या जागतिक स्तरावरील कंपन्यांशी भागीदारी करून बिर्ला समूहाने भारताच्या सततच्या बदलणाऱ्या गरजांना अनुरूप अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
