नेक्टजेन उद्योगात परंपरा, तंत्रज्ञान अन् नवकल्पनेचा संगम
व्यवसाय हे केवळ नफा मिळवण्याचे साधन नाही, तर ती एक परंपरा, एक दृष्टी आणि एक जबाबदारीदेखील असते. राज्यातील आणि देशातील अनेक उद्योगजगतांमध्ये आज ही परंपरा पुढील पिढीकडे सोपवली जात आहे. या नव्या पिढीने वडीलधाऱ्यांतून मिळालेली शिकवण आणि अनुभव जपत आधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक विचारसरणी आणि नव्या कल्पनांच्या जोरावर उद्योग अधिक सक्षम केला आहे. पारंपरिक मूल्ये आणि आधुनिक दृष्टिकोन यांच्या या संगमातून भारतीय उद्योगविश्व एका नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे.
- सनील गाडेकर
आजच्या नव्या पिढीने वडीलधाऱ्यांचा फक्त वारसा जपला नाही, तर त्यात नवीन रंग भरले आहेत. त्यांनी परंपरेला जपताना काळाशी सुसंगत बदल स्वीकारले आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञान, जागतिक बाजारपेठेची ओळख, नवकल्पक विचार आणि सामाजिक जबाबदारी या चौघांच्या संगमातून उद्योगविश्व अधिक सक्षम होत आहे. म्हणूनच आजचा उद्योग हा केवळ व्यवसाय नाही, तर एक वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी आणि नव्या भारताचे स्वप्न साकार करण्याचे माध्यम बनला आहे.
पूर्वी उद्योगाची व्याख्या काहीशी सीमित होती; पण आता तरुण पिढी व्यवसायाकडे एक मिशन म्हणून पाहते. आजचे युवा उद्योजक शिक्षणात जागतिक स्तरावर प्रशिक्षित आहेत. त्यांनी परदेशात अनुभव घेतला आहे, नव्या तंत्रज्ञानाची जाण मिळवली आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ते आपल्या परंपरेबद्दल अभिमान बाळगतात. वडीलधाऱ्यांनी निर्माण केलेला ब्रँड ओळख, ग्राहकांशी नाते आणि बाजारपेठेतील विश्वास ही त्यांची सर्वांत मोठी भांडवले आहेत. त्यामुळे नव्या पिढीला व्यवसायाची सुरुवात शून्यापासून करावी लागत नाही, पण ते त्यात आपले नवे व्हीजन, वेगळी दिशा आणि आधुनिकतेचे वलय जोडतात. त्यामुळे जुनी पायाभरणी नव्या कल्पनांच्या उंच इमारतीला बळकटी देते.
नव्या पिढीचे व्हिजन- उद्योगाला नवी दिशा
या तरुण उद्योजकांचं व्हिजन केवळ नफा किंवा विस्तारापुरतं मर्यादित नाही. ते ‘सस्टेनेबल ग्रोथ’ म्हणजेच शाश्वत विकासावर भर देतात. त्यांच्यादृष्टीने उद्योग हा समाजाचा एक घटक आहे आणि त्याचे यश म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक यशही आहे.
त्यांना कर्मचारी हे फक्त कामगार नसून ‘टीम पार्टनर्स’ वाटतात. त्यामुळे कार्यालयीन संस्कृती अधिक खुली, सकारात्मक आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारी झाली आहे. ते निर्णय घेण्यात वेगवान आहेत, पण त्याच वेळी डेटा-आधारित आणि पारदर्शक आहेत. ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा, पर्यावरणाचे भान आणि सामाजिक जबाबदारी या सगळ्यांचा विचार करून ते उद्योगाला आधुनिक काळाशी सुसंगत ठेवतात. अशा दृष्टिकोनामुळे उद्योग स्पर्धेत टिकतो आणि दीर्घकाळ वाढतो.
तंत्रज्ञानाचा नवा पाया
आज व्यवसायात तंत्रज्ञान म्हणजे प्रगतीचा पाया बनला आहे. नव्या पिढीने हे मनापासून आत्मसात केले आहे. ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), मशिन लर्निंग, डेटा अॅनालिटिक्स, ईआरपी सिस्टीम्स, क्लाउड प्लॅटफॉर्म्स यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे.
उत्पादन प्रक्रिया अधिक जलद आणि अचूक झाली आहे. डेटा विश्लेषणातून ग्राहकांचे वर्तन ओळखून उत्पादने आणि सेवा अधिक नेमक्या पद्धतीने दिल्या जात आहेत. याचबरोबर, ‘ग्रीन टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘सस्टेनेबल मॅन्युफॅक्चरिंग’कडे नव्या पिढीचा कल वाढला आहे. पर्यावरणपूरक उपाय, ऊर्जेची बचत आणि कचरा व्यवस्थापन या गोष्टी उद्योगाच्या धोरणांचा भाग बनल्या आहेत. त्यामुळे उद्योगाचा चेहरा केवळ तांत्रिकदृष्ट्या नव्हे, तर सामाजिक दृष्टिकोनातूनही अधिक जबाबदार झाला आहे.
सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंगचा प्रभाव
आजचा ग्राहक डिजिटल आहे. तो खरेदीपूर्वी गुगल सर्च करतो, रिव्ह्यू वाचतो, सोशल मीडियावर ब्रँड पाहतो. या वास्तवाची पूर्ण जाणीव नव्या पिढीच्या उद्योजकांना आहे. त्यामुळे त्यांनी सोशल मीडिया मार्केटिंग आणि डिजिटल ब्रँडिंगला व्यवसायाच्या केंद्रस्थानी आणले आहे.
इन्स्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब यांसारख्या माध्यमांवर केवळ जाहिरात नव्हे तर ग्राहकांशी संवाद साधला जातो. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ, कॉन्टेंट क्रिएशन, ई-मेल कॅम्पेन्स यांसारख्या आधुनिक साधनांद्वारे ब्रँड अधिक दृश्यमान बनवला जातो.
डिजिटल माध्यमांमुळे ग्राहकांच्या अभिप्रायाची थेट माहिती मिळते आणि त्यानुसार बदल करणे सोपे जाते. त्यामुळे ग्राहक आणि उद्योग यांच्यातील नाते अधिक जिव्हाळ्याचे, विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन बनते.
पारंपरिक उद्योगांसोबत स्टार्टअप संस्कृती
नव्या पिढीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी फक्त जुना व्यवसाय चालवण्यावर समाधान मानलेले नाही. त्यांनी त्याच व्यवसायातून नव्या शाखा काढल्या आहेत. पारंपरिक उद्योगाच्या पायावर स्टार्टअप्स उभे राहिले आहेत. काहींनी पारंपरिक उत्पादनांना आधुनिक पॅकेजिंग आणि ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून जागतिक बाजारात नेले आहे. काहींनी फूडटेक, फिनटेक, ॲग्रीटेक, हेल्थटेक यांसारख्या क्षेत्रांत नवे प्रयोग केले आहेत. ही पिढी जोखीम घेण्यास तयार आहे, पण ती विचारपूर्वक जोखीम घेते. सरकारी स्टार्टअप इंडियासारख्या उपक्रमांनीही नव्या पिढीला मोठा आधार दिला आहे. त्यामुळे आज भारतात पारंपरिक उद्योग आणि नवकल्पक स्टार्टअप्स यांची सुंदर सांगड दिसून येते.
उद्योगवृद्धीसाठी भागीदारी आणि नेटवर्किंग
स्पर्धा ही आवश्यक आहे, पण सहयोग ही प्रगतीसाठी अपरिहार्य आहे, हे वाक्य आजच्या उद्योजक तत्त्वज्ञानाचे सार सांगते. नवी पिढी भागीदारीच्या संकल्पनेला महत्त्व देते. वेगवेगळ्या उद्योगांशी, पूरक क्षेत्रांतील कंपन्यांशी किंवा तंत्रज्ञान भागीदारांशी करार करून ते उत्पादन आणि बाजारपेठ दोन्ही विस्तारतात. उदाहरणार्थ, उत्पादन करणारी कंपनी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्ससोबत जोडते; ऑटोमोबाइल उद्योग टेक स्टार्टअप्ससोबत काम करून स्मार्ट सिस्टीम्स विकसित करतो. बिझनेस नेटवर्किंग इव्हेंट्स, इंडस्ट्री असोसिएशन्स, ट्रेड फेअर्स यांच्या माध्यमातून नवे संबंध आणि नव्या संधी निर्माण होतात. अशा भागीदारीमुळे उद्योग अधिक लवचीक, जागतिक आणि नावीन्यपूर्ण बनतो.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.