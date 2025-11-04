प्रारूप मतदारयादी उद्या होणार जाहीर
पुणे, ता. ४ ः पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, गुरुवारी (ता. ६) प्रारूप मतदारयादी जाहीर होणार आहे. यामध्ये शहरातील काही अनुभवी माजी नगरसेवकांनी त्यांचे उपद्रवमूल्य वापरून मतदारांची पळवापळवी केली आहे. यामध्ये कसबा पेठ, हडपसर, खडकवासला, कोथरूड, वडगाव शेरी मतदारसंघांतील प्रभागांमध्ये हे प्रकार घडल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र, प्रशासनाने असा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचा दावा केला आहे.
पुणे महापालिकेची प्रभागरचना अंतिम झाली असून, ४१ प्रभागांमधून १६५ नगरसेवक महापालिकेत निवडून दिले जाणार आहेत. ही प्रभागरचना करताना २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या आधार मानून प्रभागांची रचना केली आहे. तर मतदारांसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंतची नोंदणी वैध ठरविण्यात आली आहे. १ जुलै रोजी शहरातील आठ विधानसभा मतदारसंघ तसेच शिरूर, पुरंदर आणि भोर-वेल्हा या तीन विधानसभा मतदारसंघांतील शहरी भागातील मतदारांचा समावेश या निवडणुकीत केला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागनिहाय मतदारयाद्यांची फोड करण्यासाठी कार्यक्रम जाहीर केला. पुणे महापालिकेला १४ ऑक्टोबर रोजी मतदारयादी सुपूर्त केली. या मतदारयादीची प्रभागनिहाय फोड करून प्रारूप मतदारयादी जाहीर करण्यासाठी ६ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. गेल्या २० दिवसांपासून १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे. प्रभाग रचना मनासारखी झाली नाही तरी मतदारयादी स्वतःच्या मनासारखी करून घेण्यासाठी माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवारांचा खटाटोप सुरू आहे. यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील मुकादम, सहाय्यक आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांची मदत घेऊन प्रभागातील धोकादायक मतदार बाहेर काढणे आणि सोईच्या मतदारांची नावे प्रभागात समाविष्ट करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. कात्रज, धनकवडी, बाणेर, बालेवाडी, कोंढवा, मंगळवार पेठ, कसबा पेठ, चंदननगर, वडगाव शेरी, येरवडा या भागांत असे प्रकार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये निवडणुकीच्या निकालात फरक पडेल अशा पद्धतीने मतदारांच्या याद्यांची अदलाबदल करण्यात आली आहे. हा प्रकार घडल्यानंतर माजी नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांकडे जाऊन तक्रारीही केल्याचे प्रकार घडले आहेत.
मतदारांची संख्या लाखाच्या वर
२०११ जनगणनेनुसार प्रभाग रचना केल्याने प्रभागातील लोकसंख्या ही लाखाच्या आत आहे. पण मतदारयाद्या या जुलै २०२५ पर्यंतची आहे. त्यामुळे बहुतांश सर्वच प्रभागांतील मतदारांची संख्या ही लाखाच्या वर गेली आहे. काही प्रभागांची संख्या तर पावणेदोन लाखाच्या वर गेली आहे. त्यामुळे मतदारांपर्यंत पोचताना उमेदवारांची धावपळ होणार आहे.
प्रारूप मतदारयादी तयार करताना योग्य पद्धतीने काम केले आहे. मुकादम व अन्य कर्मचाऱ्यांचे लॉगइन काढून घेण्यात आले आहे. प्रारूप मतदारयादीवर हरकती असतील तर त्या नोंदविण्यासाठी नागरिकांना मुदत दिली जाणार आहे.
- प्रसाद काटकर, उपायुक्त, निवडणूक शाखा
