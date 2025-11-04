बाजीराव रस्त्यावर तरुणाचा खून
पुणे, ता. ४ : पूर्ववैमनस्यातून तिघांनी एका १७ वर्षीय तरुणावर कुकरीने वार करून त्याचा खून केला. ही घटना मंगळवारी (ता. ४) दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास बाजीराव रस्त्यावरील महाराणा प्रताप उद्यानासमोरील गल्लीत घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. शहरातील वर्दळीच्या भागात घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात काहीकाळ भीती आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
मयांक सोमदत्त खरारे (वय १७, रा. साने गुरुजीनगर, पीएमसी कॉलनी) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर मयांकचा मित्र (वय १७, रा. दांडेकर पूल) हा जखमी झाला आहे. या प्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तिघेही आरोपी (सर्व रा. पर्वती) अल्पवयीन आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयांक हा दुपारी त्याच्या मित्रासमवेत दुचाकीवरून निघाला होता. पाठीमागून आलेल्या तिघांनी मयांकच्या दुचाकीस धडक दिली. त्यानंतर वाद घालत त्याच्यावर कुकरीने सपासप वार केले. मयांक रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. त्यानंतर आरोपी दुचाकीवरून पसार झाले.
या घटनेची माहिती मिळताच परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनुजा देशमाने, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी मयांकला ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु त्याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण ताब्यात घेतले आहे. घटनास्थळावरून हत्यार जप्त करण्यात आले आहे. तपास पथकांनी तातडीने शोध घेत तीनही अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेतले. या प्रकरणात कोणत्या टोळीचा संबंध नसल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
पूर्ववैमनस्यातून हा प्रकार घडला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी मृत तरुण आणि आरोपींमध्ये वाद झाला होता. यातून तरुणावर कुकरीने वार करून त्याचा खून करण्यात आला. घटनास्थळावरून न्यायवैद्यक पथकाने पुरावे गोळा केले आहेत. या प्रकरणी तीन अल्पवयीन तरुणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
- कृषिकेश रावळे, पोलिस उपायुक्त
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.