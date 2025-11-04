पुण्यात थंडीला सुरू होण्याची शक्यता
पुणे, ता. ४ : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून सतत ढगाळ वातावरण, अधूनमधून सरी आणि अस्थिर हवामानामुळे पुणेकर हैराण झाले होते. परंतु आता पावसाने अखेर विश्रांती घेतली असून, हवेतील गारवा वाढू लागला आहे. पुढील तीन ते चार दिवसांत कमाल आणि किमान तापमानात लक्षणीय घट होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे. परिणामी शहरातील थंडीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
शहर आणि उपनगर परिसरात मंगळवारी (ता. ४) पहाटे ढगाळ वातावरण होते; मात्र दुपारनंतर कडक ऊन पडले होते. त्यामुळे उन्हाचा चटका जाणवत होता. तरीही सायंकाळी आणि रात्रीच्या वेळी हवेत गारवा वाढल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. शहरात कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २०.४ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील चार ते पाच दिवसांत शहरातील कमाल आणि किमान तापमानात दोन ते तीन अंशांची घट होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली येईल, तर किमान तापमान १८ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हिवाळ्याच्या या प्राथमिक टप्प्यात सकाळी आणि संध्याकाळी थोडीशी थंडी जाणवू लागल्याने शहरातील वातावरण बदलत आहे.
पुणे आणि परिसरात बुधवारी (ता. ५) कमाल तापमान स्थिर राहणार असून, कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस इतके तर किमान तापमान २० अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तर गुरुवारपासून (ता. ६) कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता असून, कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
