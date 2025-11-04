पुणे महापालिका क्षेत्रात आचारसंहिता लागू नाही
पुणे, ता. ४ ः राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील नगरपालिका, नगर परिषदांची निवडणूक जाहीर केल्यानंतर याची आचारसंहिता पुणे शहराला लागू होणार का, यावरून राजकीय कार्यकर्ते, अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. मात्र, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक आहे, त्याच हद्दीसाठी आचारसंहिता लागू असणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांवर परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नगरपालिका, नगर परिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने पुणे महापालिका कार्यक्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे का, यावरून संभ्रम निर्माण झाला होता. यावर महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना विचारले असता त्यांनी नगरपालिका, नगर परिषदांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता महापालिकेला लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले.
पुणे महापालिकेची निवडणूक ही जानेवारी महिन्यात होणार असून, याची आचारसंहिता डिसेंबर महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यामध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत पुणे महापालिकेतर्फे मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र, जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) यांसारख्या मोठ्या रकमेच्या निविदा मंजूर करून घेण्यासाठी प्रशासनाची गडबड सुरू आहे.
