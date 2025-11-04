केंद्रप्रमुख पदाच्या स्पर्धा परीक्षा जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये
पुणे, ता. ४ : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी होणारी समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा-२०२५ पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्यातील केंद्र प्रमुख पदासाठी होणारी ही परीक्षा आता जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६मध्ये घेण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी दिली आहे. त्यामुळे केंद्र प्रमुख होऊ इच्छिणाऱ्या लाखो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणास्तव या परीक्षा पुढे ढकलल्या असून, या परीक्षेचे आयोजन जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये करण्याचे नियोजन आहे, असे राज्य परीक्षा परिषदेने प्रसिद्धी निवेदनाद्वारे कळविले आहे.
राज्य परीक्षा परीक्षेच्या यापूर्वीच्या नियोजनाप्रमाणे एक ते पाच डिसेंबर दरम्यान ही परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार होती. परीक्षेची अधिसूचना, वेळापत्रक, ऑनलाइन अर्जाची माहिती परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. परंतु आता परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने परीक्षेचे अर्ज भरण्यासाठी १ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना अनुभव आणि शैक्षणिक पात्रता १ जानेवारी २०२६ रोजीचा अंतिम समजण्यात येईल, असेही राज्य परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे. परीक्षेच्या तारखा लवकरच परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल, असेही ओक यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.