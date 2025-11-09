उमेदवारी अर्ज भरण्यास आजपासून सुरुवात
पुणे, ता. ९ : पुणे जिल्ह्यातील एकूण १७ नगरपालिकांच्या ३९८ सदस्यपदाच्या निवडणुकीसाठी उद्यापासून (ता. १०) उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. यंदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरून त्याची प्रिंट काढून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे सादर करावी लागणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने नगर पंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील १४ नगर परिषदा आणि ३ नगर पंचायती यांच्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीसाठी एक जुलैची मतदारयादी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. त्यानुसार या निवडणुकीसाठी ६ लाख ३४ हजार ९४० मतदार आहेत. या १४ नगर परिषदांपैकी बारामती ही ‘अ’ वर्ग नगर परिषद आहे, तर लोणावळा, दौंड, चाकण, तळेगाव दाभाडे व फुरसुंगी उरुळी देवाची या पाच नगर परिषदा ‘ब’ वर्गामध्ये आहेत. तर ‘क’ वर्गामध्ये सासवड, जेजुरी, इंदापूर, शिरूर, जुन्नर, आळंदी, भोर आणि राजगुरुनगर यांचा समावेश होतो. तर मंचर, वडगाव मावळ आणि माळेगाव बुद्रुक यांचा समावेश नगर पंचायतीमध्ये होतो.
एक वर्षापूर्वी नव्याने अस्तित्वात आलेल्या फुरसुंगी, उरुळी देवाची नगर परिषदेसह मंचर आणि माळेगाव या नगर पंचायतीसाठी पहिल्यांदाच निवडणूक होणार आहे. फुरसुंगी, उरुळी देवाची नगरपालिकेसाठी द्विसदस्य पद्धतीने निवडणूक होणार असून, एकूण प्रभाग संख्या ही १६ असणार आहे. तर ३२ नगरसेवकांची संख्या असणार आहे. या निवडणुकीतून नगर परिषद आणि नगर पंचायतीसाठी थेट निवडणुकीच्या माध्यमातून अध्यक्षपदाची निवड करण्यात येणार आहे.
हे लक्षात ठेवा
- उमेदवारी अर्ज भरण्याचा कालावधी - १० ते १७ नोव्हेंबर (दुपारी तीन वाजेपर्यंत)
- उमेदवारी अर्जांची छाननी - १८ नोव्हेंबर
- उमेदवारी अर्ज मागे - १९ ते २१ नोव्हेंबर (दुपारी दोन वाजेपर्यंत)
- निवडणूक चिन्ह वाटप - २६ नोव्हेंबर
- मतदान - २ डिसेंबर
मतमोजणी - ३ डिसेंबर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.