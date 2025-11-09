पुण्यात ३० टक्के वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा पाटी’ पाचव्यांदा मुदतवाढ ः तरीही वाहनधारकांचा अल्प प्रतिसाद
पुणे, ता. ९ ः राज्य परिवहन विभागाने वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी’ (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) बसविण्यासाठी आतापर्यंत ५ वेळा मुदतवाढ दिली. मात्र, तरी देखील पुण्यातील केवळ ३० टक्के वाहनांनाच ही पाटी बसविण्यात आली आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंतच याची मुदत आहे. आता वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी’ लावण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे यापूर्वीच परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. ही नंबरप्लेट लावण्यासाठी पुणे आरटीओकडे नोंद असलेल्या २४ लाख २८ हजार ५८९ वाहनांपैकी केवळ ७ लाख २५ हजार ६७८ वाहनधारकांनीच आपल्या वाहनाला नंबरप्लेट बसविली आहे.
वाहनधारकांचा अपुरा प्रतिसाद, ऑनलाइन नोंदणीत येणाऱ्या अडचणी, उशिरा मिळणारे प्लेट, केंद्रचालकाकडून वाहनधारकांकडून अतिरिक्त रक्कम घेणे आदी विविध कारणांचा परिणाम वाहनाला नंबरप्लेट बसविण्यावर झाला आहे. आतापर्यंत ९ लाख ३१ हजार २८१ वाहनधारकांनी नंबरप्लेटसाठी नोंदणी केली आहे. तर ७ लाख २५ हजार ६७८ वाहनांना प्रत्यक्षात ही नंबरप्लेट बसविली गेली आहे. अद्याप १७ लाख २ हजार ९११ वाहनांना नंबरप्लेट बसविलेली नाही. आणखी वीस दिवसात काही हजार वाहनांना नंबरप्लेट लागतील. मुदतवाढ नाही मिळाली तर अशा वाहनांवर आरटीओ व वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई केली जाणार आहे. अशा वाहनांना १ हजार रुपये दंड होऊ शकतो.
----------------------------------
‘‘वाहनधारकांना आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, त्याचा अपेक्षित असा प्रतिसाद लाभलेला नाही. आता मुदतवाढ नाही मिळाली तर आम्ही ३० नोव्हेंबरनंतर ‘एचएसआरपी’ नसलेल्या वाहनांवर कारवाई करणार आहोत.
-स्वप्नील भोसले, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.
