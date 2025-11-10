पुणे महापालिकेतील उपायुक्तांच्या बदल्या
पुणे, ता. १० ः पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी महापालिकेतील उपायुक्तांच्या बदल्या केल्या आहेत. यामध्ये मिळकतकर विभागाच्या उपायुक्तपदी रवी पवार यांची नियुक्ती केली आहे, तर घनकचरा विभागाचे उपायुक्तपद राखण्यात संदीप कदम यांना यश आले आहे.
महापालिकेत सरकारने काही अधिकारी उपायुक्तपदी नियुक्त केले आहेत. त्यांना खाते वाटप केले जाणार असल्याने या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. नुकतेच बदली होऊन आलेले अरविंद माळी यांच्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन, आशा राऊत यांच्याकडे मध्यवर्ती भांडार विभागाची जबाबदारी दिली आहे. प्रसाद काटकर याचे पद घटवून ते सहाय्यक आयुक्त केले आहे, त्याविरोधात त्यांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली असून, आदेशास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे काटकर यांच्याकडील निवडणूक शाखेची जबाबदारी कायम ठेवली आहे. तसेच ते आयुक्तांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. सोमनाथ बनकर यांच्याकडे पुन्हा अतिक्रमण आणि बांधकाम निर्मूलन विभाग देण्यात आला आहे, तर अविनाश सकपाळ यांच्याकडील मिळकतकर विभाग काढून त्यांना मोटार वाहन विभाग, पर्यावरण विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
महापालिकेचे उपायुक्त आणि विभाग
१) संदीप कदम - घनकचरा व्यवस्थापन विभाग
२) अविनाश सकपाळ - मोटार वाहन विभाग, पर्यावरण विभाग
३) आशा राऊत - मध्यवर्ती भांडार विभाग, सुरक्षा विभाग संनियंत्रण
४) निखिल मोरे - भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग, परिमंडळ क्रमांक ५
५) संतोष वारुळे - परिमंडळ क्रमांक २ विभाग, सांस्कृतिक केंद्र विभाग
६) प्रशांत ठोंबरे - मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग, दक्षता विभाग
७) सोमनाथ बनकर - अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग
८) अरविंद माळी - परिमंडळ क्रमांक ४ विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग
९) राहुल जगताप - ई-प्रशासक (प्रभारी पदभार), माहिती तंत्रज्ञान विभाग
१०) माधव जगताप - आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, अग्निशमन विभाग
११) तुषार बाबर - माहिती व जनसंपर्क विभाग, सोशल मीडिया कक्ष, मंडई विभाग
१२) विजयकुमार थोरात - सामान्य प्रशासन विभाग, तांत्रिक विभाग, बीओटी सेल
१३) संदीप खलाटे -झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन, चाळ विभाग वसाहती
१४) विजय लांडगे - स्थानिक संस्था कर विभाग, जनगणना विभाग, जनरल रेकॉर्ड विभाग
१५) प्रसाद काटकर -निवडणूक विभाग, महापालिका आयुक्त यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी
१६) किशोरी शिंदे - उपायुक्त प्रशासन अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय, उपायुक्त विशेष विभाग
१७) वसुंधरा बारवे - प्राथमिक शिक्षण विभाग, माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभाग संनियंत्रण, प्रशिक्षण प्रबोधिनी
१८) जयंत भोसेकर - समाज कल्याण विभाग, समाज विकास विभाग, मागासवर्ग विभाग, दिव्यांग तक्रार निवारण अधिकारी
१९) रवी पवार - कर आकारणी व कर संकलन विभाग, महात्मा फुले वाडा आरक्षित क्षेत्राचे संपादनाचे कामकाज, क्रीडा विभाग
२०) रमेश शेलार - मुख्य सुरक्षा अधिकारी-सहाय्यक अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग प्रमुख, उपायुक्त यांच्या अधिनस्त कामकाज)
