कंत्राटी प्राध्यापक भरती त्वरित करण्याची मागणी
पुणे, ता. १० : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. एकूण १३३ पदांची ही प्रक्रिया गेल्या काही महिन्यांपासून रखडली आहे. अद्यापही यातील जवळपास ३०हून अधिक जागा रिक्त आहेत. कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापक भरती करण्याच्या प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबाने विद्यापीठातील शैक्षणिक कामकाजावर ताण येत असून, ही भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे.
विद्यापीठात ११ महिन्यांचा करार या पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या प्राध्यापकांच्या भरतीची प्रक्रिया गेल्या सहा महिन्यांपासून राबविण्यात येत आहे. करार पद्धतीने प्राध्यापक भरतीसाठी विद्यापीठाने सुरुवातीला जवळपास १३३ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यातील ८६ जागा भरण्यात आल्या. त्यानंतर विद्यापीठाने दुसरी जाहिरात प्रसिद्ध केली, त्यातून काही पदे भरण्यात आली. तरी अद्याप ३०हून अधिक कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणाऱ्या प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. ही पदभरती प्रक्रिया तातडीने राबविण्यात यावी. या भरतीसाठी पात्र असणाऱ्या उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीतर्फे करण्यात आली. समितीच्या शिष्टमंडळाने याबाबतच्या मागणीसाठी विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांची सोमवारी भेट दिली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष राहुल ससाणे यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. विद्यापीठात करार पद्धतीने प्राध्यापकांची पदे भरताना सर्वांनी संधी द्यावी, अशी मागणी समितीने केली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ११ महिन्यांच्या करार पद्धतीने प्राध्यापकांची भरती करताना योग्य आणि चांगल्या उमेदवारांची निवड करण्याचा मानस आहे. उत्तम उमेदवारांची नियुक्ती, यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. योग्य उमेदवार मिळेपर्यंत ही प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
- डॉ. सुरेश गोसावी, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.