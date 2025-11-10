‘गोफ’ चित्रप्रदर्शन शुक्रवारपासून
पुणे, ता. १० ः वेगवेगळ्या प्रकारची चित्रे काढणाऱ्या १६ कलाकारांनी एकत्रित येत ‘गोफ’ या सामूहिक चित्रप्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. शुक्रवारी (ता. १४) सकाळी ११.३० वाजता मॉडेल कॉलनीतील रवी परांजपे स्टुडिओ येथे ज्येष्ठ चित्रकार डॉ. मिलिंद फडके यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी चित्रकार शरद तरडे, सुचिता तरडे उपस्थित असतील. त्यानंतर हे प्रदर्शन रविवारपर्यंत (ता. १६) सकाळी ११ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले असेल.
