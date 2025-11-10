‘टीईटी’ परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत वाढ
पुणे, ता. १० : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राज्यस्तरीय ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीईटी) येत्या २३ नोव्हेंबरला होणार आहे. शिक्षण होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या या परीक्षेसाठी चार लाख ७५ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केला आहे. परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सोमवारपासून प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, शिक्षक म्हणून नोकरी करण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे, तसेच सेवेत असणाऱ्यांनाही दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे टीईटी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी तीन लाख ५३ हजार ९५२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती.
गेल्या काही वर्षांत ‘टीईटी’ दिलेले परीक्षार्थी
परीक्षेचे वर्ष : परीक्षा दिलेले परीक्षार्थी
२०१३ : ६,१९,३९१
२०१४ : ४,१४,८३०
२०१५ : ३,२६,८३०
२०१७ : २,९७,६७७
२०१८ : १,७३,८३८
२०१९ : ३,४३,२८३
२०२१ : ४,६८,६७८
२०२४ : ३,३०,०७४
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणाऱ्या उमेदवारांची संख्या एक लाख २० हजारांपेक्षा अधिकने वाढली आहे. यंदा जवळपास चार लाख ७५ हजार उमेदवारांनी टीईटी परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे.
- डॉ. नंदकुमार बेडसे,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद
‘टीईटी’ची प्रवेशपत्र उपलब्ध
‘शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२५’ देणाऱ्या उमेदवारांचे प्रवेशपत्र मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. परीक्षार्थींना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या ‘http://mahatet.in’ या अधिकृत संकेतस्थळावर २३ नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेशपत्र उपलब्ध राहणार आहेत. सर्व परीक्षार्थींनी प्रवेशपत्रांची ऑनलाइन प्रिंट काढून घ्यावी, असे आवाहन राज्य परीक्षा परिषदेने केले आहे.
