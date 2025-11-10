‘पीएमपी’तील करारावरील दोन अधिकाऱ्यांवर गुन्हा
पुणे, ता. १० ः ‘पीएमपी’ मध्ये करार पद्धतीवर मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह म्हणून कार्यरत असलेल्या राजन मधुकर लिंगायत (रा. धनकवडी) व गौरव कुलकर्णी (रा. कोथरूड) यांच्यावर निष्काळजीपणा, दिशाभूल आणि सॉफ्टवेअर गैरवापरप्रकरणी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीएमपीचे विधी अधिकारी ज्ञानोबा जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल झाला आहे.
पीएमपी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन व्यक्तीकडे प्रवासी सेवेसंदर्भात व राजस्व संदर्भात सॉफ्टवेअर व डेटा प्रवेशाची जबाबदारी देण्यात आली होती. कामात हलगर्जी केल्याप्रकरणी या दोघांना पीएमपी प्रशासनाने करार रद्द करून, त्यांची नियुक्ती रद्द केली. दरम्यान, ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान सुरू करण्यात आलेली क्युआर तिकीट प्रणाली व्यवस्थित न चालल्याने प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय झाली आणि महसुलातही तोटा झाला. नियुक्ती रद्द केल्याच्या रागातून या दोघांनी यंत्रणेत बिघाड केल्याचा संशय पीएमपी प्रशासनाने व्यक्त केला. शिवाय पीएमपीच्या मालकीची असलेले लॅपटॉप, टॅब व इतर उपकरणे संस्थेकडे परत न केल्याचेही आढळले. अधिकृत ई-मेल आणि वेबसाईटचा अनधिकृत वापर केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
