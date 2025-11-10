काळेपडळमध्ये सहा वाहनांना उडवले मद्यधुंद मोटारचालक पोलिसांच्या ताब्यात ः चारजण जखमी
पुणे, ता. १० : काळेपडळ परिसरातील श्रीराम चौकात सोमवारी रात्री बेफाम वाहनचालकाने एकामागून एक सहा वाहनांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात चारजण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मोटारचालक दारूच्या नशेत मोटार चालवत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
ही घटना सोमवारी (ता. १०) रात्री सव्वा नऊच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी मोटारचालक प्रशांत रमेश पाटील (वय ४५, रा. ससाणेनगर, पुणे) याला काळेपडळ पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशांत पाटील हा खडकीतील ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये नोकरीस आहे. तो मोटारीने श्रीराम चौकातून जात असताना त्याचे अचानक नियंत्रण सुटले. भरधाव मोटारीने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या पाच ते सहा वाहनांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात चारजण जखमी झाले असून, स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांनी जखमींना तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले. घटनेची माहिती मिळताच वाहतूक विभाग आणि पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन चालक प्रशांत पाटील याला ताब्यात घेतले. त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत आहे. त्याच्याविरुद्ध काळेपडळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिली.
