जैन बोर्डिंगचा वादग्रस्त व्यवहार रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब
पुणे, ता. १४ : मॉडेल कॉलनीतील शेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंगच्या तीन एकर जागेच्या विक्रीचा वादग्रस्त व्यवहार रद्द करण्याचा आदेश दिवाणी न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १४) दिला. यामुळे ट्रस्ट आणि विकसक गोखले लँडमार्क्स एलएलपी यांच्यातील जमीन खरेदी दस्त कायदेशीरदृष्ट्या रद्दबातल झाला आहे.
या जागेच्या विक्री व्यवहाराला धर्मादाय आयुक्तांनी ४ एप्रिल रोजी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर जैन समाजाकडून तीव्र विरोध सुरू झाला होता. आचार्य गुप्तीनंद महाराजांच्या नेतृत्वाखाली ‘जैन बोर्डिंग बचाव कृती समिती’ने मोठे आंदोलन छेडले. या दबावामुळे गोखले लँडमार्क्स कंपनीने स्वेच्छेने या व्यवहारातून माघार घेतली. यानंतर ट्रस्ट आणि विकसकांनी संयुक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून व्यवहार रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे धर्मादाय आयुक्तांना कळवले. त्यानुसार आयुक्तांनी विक्री व्यवहाराला दिलेली मंजुरी रद्द केली, तसेच खरेदी खत रद्द करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
ट्रस्ट आणि विकसकांनी दिवाणी न्यायालयात खरेदी खत रद्द करण्याची याचिका दाखल केली होती. दिवाणी न्यायाधीश एन. आर. गजभिये यांनी हा विक्री दस्त रद्द करण्याचा आदेश दिल्याची माहिती अॅड. योगेश पांडे यांनी दिली. या सुनावणीदरम्यान ट्रस्टतर्फे अॅड. इशान कोल्हटकर, विकसक कंपनीतर्फे अॅड. निश्चल आनंद, तसेच जैन बोर्डिंग बचाव कृती समितीच्या वतीने अॅड. अनिल पटणी, अॅड. सुकौशल जिंतूरकर, अॅड. योगेश पांडे आणि अॅड. आशिष पटणी यांनी काम पाहिले.
