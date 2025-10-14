अनधिकृत नळजोड तोडण्यास सुरुवात
पुणे, ता. १४ ः शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत नळजोड घेणाऱ्यांविरुद्ध महापालिकेने आता कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून व्यावसायिक व घरगुती वापरासाठी घेतलेल्या अनधिकृत नळजोड तोडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे बेकायदा नळजोड घेणाऱ्यांना विभागाकडून नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.
पुणे महापालिकेकडून पाण्याचा अतिरिक्त वापर होत असल्याचे सांगत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाणी गळती शोधण्यासह पाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतरच ते नदीत सोडण्यासंदर्भातचा आदेश महापालिकेत झालेल्या बैठकीमध्ये दिला होता. त्यानंतर एक ऑगस्टपासून महापालिकेने पाणी मीटर बसविण्यासाठी महापालिकेने कडक भूमिका घेऊन प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरुवात केली होती. त्यानंतर पाण्याचे मीटर बसविण्यास प्राधान्य देण्यात आले होते.
दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने पाणी गळतीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली होती. त्यानुसार, व्यावसायिक व घरगुती पाण्याच्या वापरासाठी अनधिकृत नळजोड घेणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली होती. गणेशोत्सवादरम्यान नोटीस बजावण्यास प्रारंभ केला होता. त्यानंतर अनधिकृत नळजोड तोडण्याची कारवाईदेखील महापालिकेने सुरू केली आहे. महापालिकेच्या चतुःशृंगी, स्वारगेट, लष्कर पाणी पुरवठा केंद्रासह अन्य केंद्रांकडून या कारवाईला वेग देण्यात आला आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळी, गॅरेज, बांधकाम प्रकल्प यासह विविध कारणांसाठी महापालिकेच्या जलवाहिन्यांमधून बेकायदा नळजोड घेतले जात होते. राजकीय हस्तक्षेपामुळे स्थानिक पातळीवरील अनधिकृत नळजोड घेण्याचे पेव फुटले होते, मात्र ऑगस्ट महिन्यातील पाणी गळती रोखण्याबाबत जलसंपदामंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर महापालिकेकडून विविध उपाययोजना सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनीही पाणी मीटर बसविण्यासह पाणी गळती रोखण्यासाठी कडक भूमिका घेतल्यानंतर राजकीय हस्तक्षेप काही प्रमाणात कमी होऊ लागल्याची चिन्हे होती. दरम्यान, महापालिकेचे अनधिकृत नळजोड घेणाऱ्यांविरुद्धची कारवाई सुरू केली. त्यामुळे बेकायदा पाणी घेणाऱ्यांचे आता चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
पाणीपुरवठा विभागाकडून अनधिकृत नळजोड घेणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरूच आहे. व्यावसायिक व अन्य कारणासाठी नव्याने अनधिकृत नळजोड घेणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जात आहे. तर काही नळजोड नियमानुसार अधिकृत करण्यात येत आहेत.
- प्रसन्न जोशी, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग
दृष्टिक्षेपात
- शहरातील अधिकृत नळजोड : तीन लाख १८ हजार
- तोडण्यात आलेले नळजोड : १४८१
- नियमानुसार अधिकृत केलेले नळजोड : १६६
-----
*
