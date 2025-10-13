‘कॉटनकिंग’चे ‘गिझा’ कलेक्शन
पुणे, ता. १३ : कापसाच्या शर्टसाठी प्रसिद्ध असलेले ‘कॉटनकिंग’ आता घेऊन आले आहे प्रीमिअम शर्ट्सचे नवी कलेक्शन. ‘गिझा’ असे या कलेक्शनचे नाव आहे. इजिप्तमधील नाईल डेल्टा भागात उगवणाऱ्या जगातील सर्वोत्तम गिझा कापसापासून बनवलेले हे शर्ट्स त्यांच्या मुलायम स्पर्श, नैसर्गिक चमक आणि टिकाऊपणामुळे वेगळे ठरतात. प्रत्येक शर्ट हा सौंदर्य, दर्जा आणि आराम यांचा संगम आहे.
हे कलेक्शन आजच्या व्यावसायिक नेतृत्व, प्रोफेशनल्स आणि उद्योजकांसाठी खास तयार केले आहे, जे आपल्या व्यक्तिमत्त्वाइतकेच दर्जेदार आणि प्रीमिअम कपडे पसंत करतात. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ‘गिझा’ शर्ट्स ही एक योग्य निवड ठरतात. या शर्ट्सचे नैसर्गिक तेज आणि प्रीमिअम लुक हे सणासुदीच्या क्षणांना अधिक आकर्षक बनवतात.
‘कॉटनकिंग’चे संचालक कौशिक मराठे म्हणाले, ‘‘कॉटनकिंगमध्ये आम्ही नेहमीच आरामदायी आणि १०० टक्के कापसाचे कपडे देण्याचे वचन पाळले आहे. ‘गिझा’सोबत आम्ही हे वचन प्रीमिअम स्तरावर नेले आहे. हे शर्ट्स त्या यशस्वी लोकांसाठी आहेत ज्यांना आपल्या व्यक्तिमत्त्वाइतकेच कपडेही दर्जेदार हवे असतात.’’ हे नवीन कलेक्शन आता ‘कॉटनकिंग’च्या सर्व एक्सक्लुसिव्ह दालनात आणि ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.