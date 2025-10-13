कर्तव्यरत्न पुरस्काराने स्वच्छतादुतांचा सन्मान
पुणे, ता. १३ : एनईसीसी व व्हेनकॉब या संस्थांच्या वतीने व महापालिकेच्या सहकार्याने औंध येथील भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी कलामंदिर येथे कर्तव्यरत्न पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात महापलिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. यामध्ये ज्ञानेश्वर मोळक, महादेव जाधव, इम्मामुद्दिन इनामदार, आशिष कोळगे, कमलेश शेवते, महेंद्र सावंत, राहुल राजगोळकर, नवनाथ शेलार, सुषमा मुंडे, प्रदीपकुमार राऊत, प्रीती भांडगे, किरण मांडेकर, राहत कोकणी, चेतन धडे, संतोष उमापे, नागेश चावतमहाल, कमलाकर सूर्यवंशी, अनिल भगवणे, गोपाळ अडसूळ, विलास थोरात, कैलास डोलारे, राजश्री फासगे, भीमराव क्रांती, वैजनाथ गायकवाड, नरेंद्र दीक्षित, दत्तात्रेय जगताप, बायदा गायकवाड, समीन शेंडगे, किरण थोरात आदींचा सन्मान करण्यात आला.
याप्रसंगी अभिनेते पुष्कर जोग, अभिनेत्री पूजा चोप्रा, रेशम टिपणीस, मुग्धा गोडसे, स्मिता गोंदकर, शीव चोरडिया, तसेच बी. के. सिंग आणि नौशाद शेख यांच्या हस्ते या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाची संकल्पना राकेश मल्होत्रा व श्रुती बेंग्रे यांची होती.
