हरकती दाखल करण्याची मुदत १७ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविली
पुणे, ता. १३ : नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांच्या आगामी निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकती सूचना दाखल करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने चार दिवसांची मुदत वाढवून दिली आहे. ही मुदत आज (सोमवारी) संपुष्टात येत होती. आता १७ तारखेपर्यंत नागरिकांना मतदार यादीवर हरकती सूचना दाखल करता येणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील एकूण १४ नगरपरिषद व तीन नगरपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक प्रस्तावित आहे. या निवडणुकीकरिता ८ ऑक्टोबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात होती. या प्रारूप यादीवर १३ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना व हरकती स्वीकारण्यात येणार होत्या. ही मुदत आज संपुष्टात येणार होती, परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने ही मुदत १७ तारखेपर्यंत वाढविण्यास मान्यता दिली आहे, तसे आदेश आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी काढले आहेत. त्यामुळे प्रारूप मतदार यादीवर नागरिकांना सूचना व हरकती संबंधित नगरपरिषद व नगरपंचायत कार्यालयात दाखल करता येणार आहेत.
दाखल हरकतींवर विचार करून ३१ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी करण्यात येणार आहे.
