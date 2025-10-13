वाहन चालकांची जबाबदारी बिल्डरवर ‘पीएमआरडीए’चा अजब निर्णय : अपघात टाळण्यासाठी उपयोजना
पुणे, ता. १३ : अपघात टाळण्यासाठीची जबाबदारी आता बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकण्याचा अजब निर्णय पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) घेतला आहे. बांधकामांच्या ठिकाणी बांधकाम साहित्य घेऊन येणारे अवजड वाहन चालक कुठल्या नशेत आहे का, त्याचा वाहन परवाना अद्ययावत आहे की नाही, याची माहिती विकसकाने घ्यावी, असा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. तर निर्धारित वेळेत शहरात अवजड वाहने येणार नाहीत, यांची काळजी पोलिसांनी घ्यावी, असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे.
आकुर्डी येथील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांसोबत विविध मुद्यांवर आज (सोमवारी)
चर्चा करण्यात आली. यावेळी विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, पोलिस निरीक्षक महेशकुमार सरतापे, बांधकाम व्यावसायिक व त्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
हिंजवडी - माण, म्हाळुंगे परिसरात अनेक बांधकाम व्यावसायिकांच्या गृहप्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. बांधकामांच्या ठिकाणी अवजड वाहनांद्वारे सिमेंट, स्टील आदी साहित्यांची वाहतूक बांधकाम व्यावसायिकांकडून केली जाते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून संबंधित वाहनांपासून सर्वसामान्य नागरिकांना धोका निर्माण होत असून, अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. ते टाळण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती.
हिंजवडीसह परिसरात होणारे अपघात टाळण्यासाठी अवजड वाहने पोलिस यंत्रणेने निर्धारित केलेल्या वेळेतच शहरात येतील याची दक्षता घ्यावी. तर बांधकाम व्यावसायिकांनी याबाबत खबरदारी घेत ज्या भागात त्यांची बांधकामे सुरू आहेत, त्या ठिकाणी रहदारीच्या नियमांचे पालन करत संबंधित वाहन चालक कुठल्या नशेत नसल्याची आणि त्यांचे परवाने अद्ययावत असलेल्यांबाबत खात्री करूनच एकत्रित माहिती विकसकाने त्याच्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी ठेवावी, असे निर्णय घेण्यात आला.
माहिती-तंत्रज्ञान नगरी असलेल्या हिंजवडी - माण भागात सकाळी आणि सायंकाळी दुचाकीसह चारचाकी वाहनांची मोठी गर्दी असते. यादरम्यान बऱ्याचदा बांधकाम व्यवसायिकांची अवजड वाहने या मार्गावर धावत असल्याने इतर वाहनचालकांना अडचणी येतात. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी ही बैठक बोलविण्यात आली होती.
‘‘हिंजवडी भागात शुक्रवारी काँक्रिट मिक्सरखाली सापडून एका दुचाकीस्वार महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधित वाहनचालकावर गुन्हा नोंदवला आहे. त्याआधारे संबंधित वाहन ज्या ठिकाणी काम करण्यासाठी जात होते, त्या ठिकाणची बांधकाम परवानगी ‘पीएमआरडीए’ रोखणार असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
- डॉ. ज्ञानेश्वर भाले, जनसंपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए
