रस्ते खोदलेल्या ठेकेदाराची खरडपट्टी
पुणे, ता. १३ ः दिवाळीच्या काळात खरेदीसाठी बाजारपेठ फुललेली असताना त्यात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी केबल टाकणाऱ्या ठेकेदाराने अडचणी निर्माण केल्या आहेत. नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. याविरोधात तक्रारी येऊनही ठेकेदाराचा कारभार सुधारलेला नाही. सोमवारी (ता. १३) पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी बैठक घेऊन ठेकेदाराची खरडपट्टी काढलीच. पण महापालिकेने त्याला नोटीस बजावली आहे. दिवाळीच्या काळात खोदकाम बंद करण्याचा आदेशही दिला आहे.
राज्य सरकारच्या गृहमंत्रालयाने पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागात सीसीटीव्ही बसविण्याचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. हे काम अलाइड सर्व्हिसेस या कंपनीला देण्यात आले आहे. हा प्रकल्प शहरासाठी महत्त्वाचा असल्याने खोदाई शुल्क माफ करण्यात आले आहे. रस्ते खोदल्यानंतर ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे. पण ठेकेदाराने खोदाई करताना महापालिकेशी समन्वय ठेवणे आवश्यक होते.
पहिल्या टप्प्यात केवळ २८ किलोमीटरच्या खोदाईची परवानगी देण्यात आली होती. पण ठेकेदाराने मध्यवर्ती भागांसह उपनगरात सरसकट खोदाई सुरू करून रस्ते उकरून ठेवले आहेत. केबल टाकल्यानंतर हे खड्डे व्यवस्थित बुजविले नाहीत. त्यामुळे त्याबाबत अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. दिवाळीच्या काळात नागरिक खरेदीसाठी बाहेर पडतात. बाजारपेठेत गर्दी झाल्याने वाहतूक कोंडीही होते. पण या रस्ते खोदाईमुळे कोंडीत भर पडली आहे. रस्ते खोदल्यानंतर त्यावर व्यवस्थित माती टाकणे आवश्यक होते. पण तसे न केल्याने रस्त्यावर माती पसरली.
ठेकेदाराच्या कामात सुधारणा करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महापालिकेचे अधिकारीही त्यावेळी उपस्थित होते. ठेकेदाराने १०० मिटर खोदाई करून त्यात केबल टाकून खड्डे बुजविणे आवश्यक होते. पण अनेक किलोमीटर खोदाई करून केबल टाकली नाही. त्यामुळे अनेक अडथळे आले. चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या कामाचे फोटोही या बैठकीत दाखविण्यात आले. हा प्रकार बघून आयुक्त अमितेशकुमार यांनी ठेकेदाराची खरडपट्टी काढली. तुम्हाला परवानगी दिली आहे याचा अर्थ नागरिकांना त्रास होईल अशा पद्धतीने काम करायचे नाही असे बजावले. महापालिकेने या ठेकेदाराला कडक शब्दात नोटीस बजावली आहे.
पोलिस आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अलाइड सर्व्हिसेसच्या कामाबाबत पुराव्यासह तक्रारी केल्या. याची गंभीर दखल आयुक्तांनी घेत ठेकेदारास कडक शब्दात समज दिली आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेकडूनही ठेकेदाराला नोटीस बाजावण्यात आली आहे. तसेच दिवाळी संपेपर्यंत खोदाई करण्यास बंदी घातली आहे.
- अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य अभियंता, पथ विभाग
