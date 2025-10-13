एक जुलै २०२५ नंतरची मतदार नावे वगळली
पुणे, ता. १३ : राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ पर्यंतची मतदार यादी पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी अंतिम केली आहे. त्यामुळे त्यानंतर झालेल्या मतदार नोंदणीतील नावे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी वगळली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, महापालिकेकडून अद्याप मतदारांची एकूण किती संख्या आहे हे जाहीर करण्यात आलेले नाही.
काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत मतदार नोंदणीचा पुरवणी कार्यक्रम सुरू होता. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलैनंतर झालेली नोंदणी वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक मतदारांना महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान करता येणार नाही. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे म्हणाले, ‘‘निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ रोजी अंतिम केलेली मतदार यादी दिली आहे. एक १ जुलैनंतरची मतदार नोंदणी झाली असेल तर अशा व्यक्तींना मतदान करता येणार नाही.’’
आरक्षणाची सोडत लांबणीवर
महापालिका निवडणुकीची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग, महिला यांचे आरक्षित प्रभाग निश्चित करण्यासाठी सोडत काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेला आदेश दिले जातात. ही सोडत १५ ऑक्टोबरपर्यंत होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण आयोगाने सोडतीपेक्षा मतदार यादीचे काम करण्यास प्राधान्य दिल्याने सोडत लांबणीवर पडली आहे. सोडतीचा कार्यक्रम दिवाळीनंतरच होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
