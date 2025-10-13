राज्य सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना १४ टक्के बोनस
पुणे, ता. १३ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ११४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त यंदा कर्मचाऱ्यांना १४ टक्के बोनस जाहीर केला आहे. गेल्या दोन दशकांतील हा सर्वोच्च बोनस ठरला असून, यंदाची दिवाळी अधिक गोड करण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य बॅंकेच्या मुख्य कार्यालयात आयोजित वर्धापनदिन सोहळ्यात प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
‘‘बँकेच्या यशामध्ये कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. ही वस्तुस्थिती स्वीकारून राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासनाने नेहमीच सानुग्रह अनुदानाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची दिवाळी दरवर्षी अधिकाधिक गोड करण्याचा प्रयत्न केला आहे,’’ असे अनास्कर यांनी नमूद केले.
राज्य बँकेने २०२४-२५ मध्ये ६५१ कोटी रुपयांचा विक्रमी नफा कमावला आहे. बँकेचे नक्तमूल्य पाच हजार ४०० कोटी रुपयांवर गेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निधीच्या गुंतवणुकीसाठी बॅंक पात्र ठरली आहे. याशिवाय बँकेचा स्वनिधी आठ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या वर गेल्याने आशिया खंडातील सर्वात सक्षम राज्य बँक म्हणून बँकेने नावलौकीक मिळविला आहे.
बँकेचा २०१७-१८ मध्ये प्रति कर्मचारी व्यवसाय २६ कोटी होता. तो आज ७५ कोटींवर पोहोचला आहे. २०१८-१९ मध्ये जाहीर झालेल्या ९ टक्के बोनसपासून सुरू झालेली वाढती परंपरा कायम ठेवत यंदा सलग दोन वर्षांनंतर उच्चांकी १४ टक्के बोनस जाहीर केला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचीही दिवाळी गोड
सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवत, कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचाऱ्यांनाही बॅंक प्रशासनाने १० हजार रुपयांची दिवाळी भेट दिली आहे. विशेष म्हणजे, बोनसची रक्कम वर्धापनदिनीच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
