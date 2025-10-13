नीलेश घायवळवर आणखी एक गुन्हा
पुणे, ता. १३ : कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याने एका व्यक्तीच्या आधारकार्डचा गैरवापर करून त्यांच्या नावावर मोबाईल सिमकार्ड घेतले. तसेच, वेगवेगळ्या बँकांमध्ये खाती उघडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.
या प्रकरणी संबंधित व्यक्तीने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार कोथरूड पोलिस ठाण्यात घायवळ याच्याविरुद्ध सोमवारी (ता. १३) रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी नीलेश घायवळ याने तक्रारदारास १३ जानेवारी २०२० रोजी रात्री जबरदस्तीने एका ठिकाणी नेले. त्यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर फिर्यादीचे ऑनलाइन आधारकार्ड वापरून, ‘बॉस’ अक्षर येणारे सिमकार्ड त्यांच्या नावावर घेतले. हे सिमकार्ड आजपर्यंत स्वतःचे असल्याचे भासवून घायवळने विविध बँकांमध्ये खाती उघडण्यासाठी वापरले. त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार करून, फिर्यादीसह बँकांची फसवणूक केली.
या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध फसवणूक, धमकी देणे आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
--------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.