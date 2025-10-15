दिवाळी पुरवणी दागिणे लेख, पीएनजी ब्रदर्स
गुंतवणुकीसाठी सोने हा सर्वात योग्य पर्याय
----------------------------
लीड
सोन्याच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे अनेक लोकांना, ‘त्यांनी अधिक गुंतवणूक करावी की वाट पहावी?’ असा प्रश्न पडला आहे. ‘सोन्याच्या किमतींवर परिणाम करणारे घटक तसेच उपलब्ध गुंतवणूक मार्ग समजून घेतल्यास लोकांना निर्णय घेण्यास मदत होईल. ज्यांना ३ ते ४ वर्षे किंवा ८ ते १० वर्षे गुंतवणूक टिकवून ठेवायची आहे, त्यांच्यासाठी सोने हा सर्वात योग्य पर्याय आहे. असे पीएनजी ब्रदर्सचे सहाव्या पिढीतील भागीदार अक्षय गाडगीळ आणि रोहन गाडगीळ यांनी सांगितले.
-----------------------------
सोन्याच्या पुढील वाटचालीबाबत अक्षय गाडगीळ आणि रोहन गाडगीळ म्हणाले, ‘‘सोन्याचा येणारा कालावधी (अंदाजे ३ ते ५ वर्षे) हा तेजीचा असेल, ज्यामध्ये दरवर्षी ८ ते १० टक्के चोख सोन्याला (बुलियन) मागणी असेल. सध्या सुरू असलेली भू-राजकीय परिस्थिती, अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेच्या व्याजदराचे चक्र, सेंट्रल बँकेची वाढती मागणी आणि सतत वाढत असलेली महागाई यांचा सोन्याच्या किमतीवर परिणाम झाला आहे.’’
‘सोन्यात गुंतवणूक करण्याचे अनेक मार्ग आहेत,’ असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. ते पुढे म्हटले, ‘‘सर्वात पूर्वापार पद्धत म्हणजे तुमच्या आवडत्या विश्वासार्ह स्थानिक दागिन्यांच्या दुकानातून सोने खरेदी करणे, सध्या गोल्ड ईटीएफ (ईटीएफ) हा एक चांगला पर्याय आहे. परंतु या निधीतून मिळालेल्या नफ्याची तुलना सोन्याच्या प्रत्यक्ष परताव्याशी करणे आणि निधीचा एकूण खर्चाचा गुणोत्तर तपासणे महत्त्वाचे आहे. गोल्ड सॉवरेन बॉण्ड्स (एसजीबी) हा गुंतवणूक करण्याचा दुसरा पर्याय आहे, कारण ते जरी विशिष्ट लॉक-इन कालावधीसाठी असले तरी आयकर लाभांसह २.५ टक्के व्याजदर देतात. ते दुय्यम बाजारात व्यवहार केले जाऊ शकतात. परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी अद्याप कोणतेही गोल्ड सॉवरेन बॉण्ड्स जाहीर केलेले नाहीत आणि अशी चर्चा आहे की ते बंद केले जाऊ शकतात.”
सोन्यात गुंतवणूक करताना, मध्यम ते दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अक्षय आणि रोहन यांनी सुचवले की, ‘ज्यांना त्यांची गुंतवणूक ३ ते ४ वर्षे किंवा ८ ते १० वर्षे टिकवून ठेवायची आहे, त्यांच्यासाठी सोने गुंतवणुकीसाठी सर्वात योग्य पर्याय आहे. सोन्याच्या किमतींवर लीव्हरेज वापरणे किंवा सट्टा लावणे टाळा. तुमच्या गुंतवणुकीच्या पोर्टफोलिओचा किमान १० ते १५ टक्के भाग सोन्यात ठेवा आणि उर्वरित भाग गुंतवणूकदाराच्या जोखीम क्षमतेनुसार आणि वेळेच्या मर्यादेनुसार समभाग किंवा निश्चित उत्पन्नासाठी नियोजन करा. नेहमी विश्वासू ज्वेलर्सकडून खरेदी करणे आणि कॅराटोमीटरसारख्या वैज्ञानिक यंत्राद्वारे सोन्याची शुद्धता तपासली जात आहे, याची खात्री करणे देखील महत्त्वाचे आहे. ज्यांना अधिक पद्धतशीर दृष्टिकोन आवडतो त्यांच्यासाठी, सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) प्रमाणेच कालांतराने सोन्याच्या गुंतवणुकीचा प्रसार करणे मदत करू शकते.’
गुंतवणुकीसाठी हिऱ्यांचा विचार करू शकतो. नैसर्गिक आणि कृत्रिम (लॅब ग्रोन) दोन्ही हिरे कार्बनपासून बनलेले असतात आणि त्यांचे गुणधर्म समान असतात. खरं तर, ते ‘चार सी’च्या पद्धतीने म्हणजे हिऱ्याचा कट, रंग, शुद्धता आणि कॅरेट (वजन) नुसार श्रेणीबद्ध केले जातात. नैसर्गिक हिरे हे अब्जावधी वर्षांपासून पृथ्वीच्या आत प्रचंड दाबाखाली आणि कित्येक वर्षांच्या कालावधीत तयार झालेले असतात, त्यामुळे त्यांच्या खाणी मर्यादित असतात आणि कृत्रिम हिरे हे प्रयोगशाळेतील वातावरणात बनवले जातात. कृत्रिम हिऱ्यांच्या रासायनिक रचनेत दुर्मिळतेचा अभाव आहे, जो नैसर्गिक हिऱ्यामधील सर्वात मौल्यवान गुणधर्म आहे. यामुळे नैसर्गिक हिरे हे नेहमीच वैभवशाली वाटतात, असे त्यांनी सांगितले.
भविष्यातही नैसर्गिक हिऱ्यांची मागणी कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. यावर दुजोरा देत, या दोघांनी पुढे म्हटले की, ‘कृत्रिम हिरे (लॅब ग्रोन) अनेक दशकांपासून आहेत, परंतु २०१७ नंतर दागिन्यांमध्ये त्यांचा वापर अचानक वाढला. समस्या अशी आहे की, कृत्रिम हिरे पुरवठा वाढला की किंमत कमी होते. त्यामुळे ते भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी फायदेशीर नाहीत. नैसर्गिक हिरे हे दुर्मिळ आणि अद्वितीय असून, त्यांना भावनिक आणि आर्थिक मूल्य नेहमीच राहील. नैसर्गिक हिऱ्यांचा पुरवठा मर्यादित असल्याने, मागणी मजबूत राहील, विशेषतः वडिलोपार्जित वारसा आणि विवाहासाठीच्या दागिन्यांसाठी.’
नैसर्गिक आणि कृत्रिम हिऱ्यांमध्ये फरक करणे उघड्या डोळ्यांना अवघड असू शकते, कारण आजचे कृत्रिम हिरे नैसर्गिक हिऱ्यांसारखेच दिसतात. पीएनजी ब्रदर्समध्ये, प्रत्येक हिऱ्याची तपासणी अचूकपणे करून हिऱ्याच्या ‘चार सी’ची खात्री केली जाते यासाठी उच्च-तंत्रज्ञान वापरले जाते. कृत्रिम हिरे तयार करण्यासाठी दोन प्रमुख प्रक्रिया वापरल्या जातात. उच्च दाब उच्च तापमान (एचपीएचटी) आणि रासायनिक बाष्प निक्षेपण (सीव्हीडी). आज उपलब्ध असलेले बहुतेक कृत्रिम हिरे सीव्हीडी हिरे आहेत. पीएनजी ब्रदर्समध्ये, एचपीएचटी आणि सीव्हीडी दोन्ही हिऱ्यांची तपासणी करण्यासाठी प्रगत प्रयोगशाळेतील उपकरणे वापरली जातात, ज्यामुळे ग्राहकांना नैसर्गिक हिरे मिळतील, याची खात्री होते, असे या दोघांनी सांगितले.
पीएनजी ब्रदर्सचे हिऱ्यांचे दागिने केवळ खास प्रसंगांसाठी नाहीत तर १८ कॅरेट सोन्यात बसवलेले हिऱ्यांचे दागिने रोजच्या वापरासाठी पुरेसे टिकाऊ असतात. पीएनजी ब्रदर्समधील डिझाईन्स सुंदर आणि व्यावहारिक असून, दररोजच्या वापरासाठी बनवलेले आहेत.
कोट
----
‘‘हिरे खरेदी करताना, काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. नेहमी प्रमाणित नैसर्गिक हिरे खरेदी करा, कारण हे हिऱ्यांच्या शुद्धतेची हमी देते. हिऱ्याची किंमत समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, पारदर्शक बायबॅक आणि एक्स्चेंज धोरण देणारा ज्वेलर्स निवडा. आकार आणि कॅरेट महत्त्वाचे असले तरी, गुणवत्ता हा तुमचा प्राथमिक उद्देश असावा. दीर्घकालीन प्रतिष्ठा असलेल्या स्थापित ज्वेलर्सवर विश्वास ठेवा. याव्यतिरिक्त, तुमचे दागिने योग्यरीत्या ठेवा आणि त्यांची चमक आणि तेज राखण्यासाठी वेळोवेळी स्वच्छ करून त्यांची योग्य काळजी घ्या.”
-अक्षय गाडगीळ आणि रोहन गाडगीळ, भागीदार, पीएनजी ब्रदर्स
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.