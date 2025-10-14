अवती भवती
वडार समाजातर्फे
राज्यस्तरीय बैठक
पुणे, ता. १४ : महाराष्ट्र राज्य वडार समाजातर्फे प्रमुख कार्यकर्त्यांची राज्यस्तरीय बैठक नुकतीच पार पडली. बैठकीत आमदार प्रवीण दरेकर आणि वडार समाजाचे राष्ट्रीय नेते संजीव कुसाळकर यांनी मार्गदर्शन केले. या बैठकीला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून दहा प्रतिनिधी उपस्थित होते. यात प्रमुख पाहुणे म्हणून गणेश सातपुते, वसंतराव गुंजाळ, मनोहर मुदळकर, रमेश जेठे, रमेश शिंदे, महादेव मंजुळकर, भारत रॅपनवाड आदी उपस्थित होते. बैठकीचे संयोजन मुकुंदराव पवार आणि मनोहर मुधोळकर यांनी केले.
रोटरी क्लब एलिगंटतर्फे
बालकल्याण संस्थेत कार्यक्रम
पुणे, ता. १४ : रोटरी क्लब ऑफ पुणे एलिगंटतर्फे ‘समाज व आर्थिक समृद्धीसाठी एकात्मता’ या विषयावर आधारित कार्यक्रम बालकल्याण संस्था येथे पार पडला. या वेळी सिजेंटा फाउंडेशन इंडियाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र जोग यांचा रोटरी एलीगंटतर्फे विशेष सन्मान करण्यात आला. प्रमुख पाहुणे म्हणून रोटरी प्रांत ३१३१ चे माजी प्रांतपाल शीतल शाह व पंकज शाह यांच्यासह कार्यक्रमात ७५ शेतकरी, फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. रोटरी एलिगंट व फाउंडेशन यांच्यात शेतकरी आर्थिक विकासासाठी भागीदारी जाहीर करण्यात आली. कार्यक्रमाचे आयोजन संजय कुलकर्णी, रजत चित्रवंशी व शिल्पा बागडी यांनी केले होते.
रोटरी क्लब मेट्रोच्या वतीने
व्यसनमुक्तीवर कार्यशाळा
पुणे, ता. १४ : रोटरी क्लब मेट्रो व मुक्ता चॅरिटेबल फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉक्टर्स व मानसोपचारतज्ज्ञ यांच्यासाठी व्यसनमुक्ती या विषयावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. आशीष देशपांडे, रोटरी क्लब मेट्रोच्या अध्यक्ष डॉ. माधवी चौहान, डॉ. प्रकाश महाजन, मुकुंद चिपळूणकर, मंजिरी कुवावाला, मोहन छत्रे आदी उपस्थित होते.
