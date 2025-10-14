एकाच कामासाठी दोन वेळा निविदा
पुणे, ता. १४ : शहरात पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकल स्पर्धेसाठी खडीमशिन चौक ते येवलेवाडी या रस्त्याचा समावेश केला आहे. तेथे महापालिकेतर्फे रस्ते दुरुस्ती केली जाणार असताना आता त्याच रस्त्यावर ३१ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. एकाच कामासाठी दोन वेळा निविदा काढली जात आहे.
पुणे शहर, जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सायकल स्पर्धा होणार आहे. पुणे शहरातून या स्पर्धेसाठीचा ७५ किलोमीटरचा मार्ग असणार आहे. या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी महापालिकेने तब्बल १४५ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ही कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. सायकल स्पर्धेच्या मार्गात खडीमशिन चौक ते येवलेवाडी या रस्त्याचादेखील समावेश आहे. काही महिन्यांपूर्वीच येवलेवाडी ते खडीमशिन चौक या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले होते. या वेळी रस्त्याचे दुभाजक दुरुस्ती करणे आवश्यक होते. आता अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये या रस्त्यावर दुरुस्तीसाठी महापालिकेच्या पथ विभागाने निविदा काढली आहे. यामध्ये रंगरंगोटी, दुभाजक दुरुस्ती, पादचारी मार्ग दुरुस्ती यासह अन्य कारणांसाठी ३१ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकाच रस्त्यावर दोन निविदा काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निविदा ४७ टक्के कमी दाराने
खडीमशिन चौक ते येवलेवाडी या रस्त्यासाठी प्रशासनाने सुमारे ५७ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रक तयार केले होते. त्यासाठीही ही निविदा तब्बल ४७ टक्के कमी दराने आली आहे. महापालिकेने या कामाचा जो खर्च गृहीत धरला, त्यापेक्षा ४७ टक्के कमी खर्च करण्याची तयारी ठेकेदाराने दाखवली आहे. त्यामुळे या कामाचा दर्जा राखला जाणार का? रंगरंगोटी व अन्य कामासाठी वापरले जाणारे साहित्य चांगल्या दर्जाचे असणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
