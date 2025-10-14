वेणूबाईंना मिळाले खासगी रुग्णालयाच्या उपचाराचे पत्र
– सकाळ इम्पॅक्ट
पुणे, ता. १४ ः कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (इएसआयसी)च्या अंतर्गत असलेल्या बिबवेवाडी येथील रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या वेणूबाई केदारे यांना रुग्णालय प्रशासनाने हव्या त्या तपासण्या न करता भरती करून ठेवले होते. दरम्यान, मंगळवारी प्रशासनाने त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठीचे पत्र (पी–वन फॉर्म) दिले आहे. त्यामुळे त्यांना आता खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार मिळू शकणार आहेत.
छातीत दुखणे, दम लागणे या लक्षणांसाठी वेणूबाई यांना बिबवेवाडी कामगार विमा रुग्णालयात गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून भरती केले होते. त्याआधी त्यांना खासगी हृदयविकाराच्या डॉक्टरांनी हृदयविकाराची शक्यता व्यक्त करत ॲंजिओप्लास्टी करायला सांगितली होती. त्यांना या रुग्णालयात भरती केल्यावर या तपासण्या केल्या नसल्याचा आरोप त्यांचा मुलगा संदीप केदारे यांनी केला होता. तसेच, त्यांना ससून रुग्णालयात जायला सांगितले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केदारे हे महापालिकेतील कंत्राटी सफाईसेवेचे काम करतात त्यामुळे त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचार परवडत नाहीत.
याबाबत वेणूबाई केदारे यांची व्यथा ‘सकाळ’ मध्ये मंगळवारी ‘उपचार न करताच डिस्चार्जची घाई’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध होताच रुग्णालय प्रशासन हादरले. त्यानंतर तत्काळ सूत्रे हलली व त्यांनी वेणूबाई यांना दत्तवाडी येथील या योजनेशी संलग्न असलेल्या ग्लोबल या खासगी रुग्णालयात उपचाराचे पत्र दिले. केदारे यांना नातेवाईकांकडून खासगी रुग्णालयात घेउन जाणार आहेत. याबाबत नातेवाइकांनी तसेच महाराष्ट्र कामगार हितरक्षक संघाचे अध्यक्ष शरद भाकरे यांनी ‘सकाळ’ चे आभार व्यक्त केले, तसेच रुग्णालयातील सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बाळकृष्ण रांगदाळ यांच्याकडून रुग्णांच्या उपचारासंदर्भात नेहमीच सहकार्य केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या पाच दिवसांपासून आई उपचारासाठी दाखल असताना काही त्रास नसल्याचे सांगत आम्हाला येथील डॉक्टर घरी पाठवत होते. मात्र, बातमी प्रसिद्ध होताच येथील डॉक्टर, अधिकारी यांचा बोलण्याचा रोख बदलला. त्यांनी तत्काळ खासगी रुग्णालयाचे पत्र दिले व आम्ही पुढील उपचार तेथे करणार आहोत. याबाबत ‘सकाळ’ चे आभार.
– संदीप केदारे, रुग्णाचा मुलगा
आम्ही प्रत्येक रुग्णांना नियमानुसारच खासगी किंवा सरकारी रुग्णालयात पाठवतो. त्याबाबतचा निर्णय आमच्याकडील समिती घेत असते. रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक असून, येथे योग्य ते उपचार होतात. जे उपचार होत नाहीत, त्यांना सरकारी रुग्णालये किंवा खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठविण्याबाबत संदर्भ पत्र दिले जाते.
– डॉ. अभिमन्यू पांडा, वैद्यकीय अधीक्षक, कर्मचारी विमा महामंडळ रुग्णालय, बिबवेवाडी
