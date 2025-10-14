काटेवाडी, सोरतापवाडी होणार स्मार्ट
पुणे, ता. १४ : ग्रामीण भागातील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ आणि तंत्रज्ञानाधारित व्हावे, तसेच शेती, आरोग्य व हवामानाशी संबंधित अचूक माहिती मिळावी, यासाठी पुणे जिल्हा परिषद आणि खासगी कंपन्यांच्या संयुक्त पुढाकारातून दोन गावे ‘स्मार्ट डिजिटल व्हिलेज’ म्हणून विकसित केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली. काटेवाडी आणि सोरतापवाडी ही दोन गावे स्मार्ट केली जाणार आहे.
या उपक्रमासाठी तब्बल २० खासगी कंपन्यांनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प तयार केला आहे. भारताचे माजी सचिव राकेशकुमार भटनागर हे या प्रकल्पाचे महासंचालक आहेत. या गावांमध्ये स्मार्ट शेतीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरली जाणार असून, ड्रोनद्वारे फवारणी, पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी, जमिनीच्या प्रतींचे विश्लेषण, तसेच पिकांना आवश्यक खताविषयी माहिती शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या शिवाय, स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणार असून, तेथून आर्द्रता, प्रदूषण आणि हवामानातील बदलांची अचूक माहिती उपलब्ध होईल. या उपक्रमासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
काय उपक्रम राबविणार
- आरोग्य सेवांमध्येही तंत्रज्ञानाचा वापर
- पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमधून टेलिमेडिसीन सेवा
- पशुपालकांचा व्हिडिओ कॉलद्वारे तज्ज्ञ डॉक्टरांशी थेट संवाद
- कचरा व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि कम्युनिटी सर्व्हिस सेंटर यांसारख्या सेवांमध्ये डिजिटल प्रणाली
स्वतंत्र इंटरनेट टॉवर
सोरतापवाडीतील सुमारे ६० टक्के शेतकरी फळबाग क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या शेतकऱ्यांना चीन आणि जपानकडून तांत्रिक मदत मिळणार आहे. ती मदत स्मार्ट ग्राम प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच या दोन्ही गावांसाठी स्वतंत्र इंटरनेट टॉवर उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात वाय-फाय सुविधा उपलब्ध होईल. प्रत्येक गावासाठी सुमारे ९५ लाख रुपयांचा खर्च यासाठी अपेक्षित असून, तो जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करणार आहे.
काटेवाडी आणि सोरतापवाडी या दोन गावांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण बदल घडविण्याचा प्रयत्न आहे. प्रायोगिक स्वरूपात ही दोन गावे निवडली असून, पुढील टप्प्यात हा प्रकल्प संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्यात येईल.
- गजानन पाटील,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
