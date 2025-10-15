‘राष्ट्रवादी’च्या प्रदेश प्रवक्तेपदी विकास पासलकर
पुणे, ता. १५ : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश प्रवक्तेपदी विकास पासलकर यांची निवड करण्यात आली आहे. ‘ही नियुक्ती म्हणजे पक्षाने माझ्या कार्यक्षमतेवर आणि निष्ठेवर दाखविलेला विश्वास आहे,’ अशी भावना पासलकर यांनी व्यक्त केली.
या नियुक्तीबद्दल पासलकर यांनी पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि वरिष्ठ नेत्यांचे आभार मानले. पासलकर म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आणि जनतेच्या कल्याणासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस कटिबद्ध आहे. पक्षाच्या विचारधारेचा प्रभावी प्रसार आणि कार्यकर्त्यांना नव्या ऊर्जेने प्रेरित करणे हे माझे ध्येय असेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जनाधार वाढविणे, संघटना बळकट करणे आणि लोकाभिमुख धोरणांचा व्यापक प्रचार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. जनतेच्या प्रश्नांवर ठाम आणि स्पष्ट भूमिका मांडत पक्षाचे धोरण जनमानसात पोहोचविण्यात येईल.’’
--------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.