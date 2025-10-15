‘डीईएस’ पुणे विद्यापीठात उद्योगप्रमुखांचे करिअर मार्गदर्शन
पुणे, ता. १५ : ‘डीईएस’ पुणे विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ बिझनेस अँड मॅनेजमेंट येथे ‘करिअर रेडिनेस अँड करिअर पाथवेज’ या विषयावर झालेल्या कार्यशाळेत उद्योग क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांनी करियरच्या सुरुवातीला येणाऱ्या अडचणींना सामोरे कसे जावे’, याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेसाठी ‘सकाळ’ यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क (यिन) हे यूथ पार्टनर होते.
या कार्यशाळेत रोटरी जिल्हास्तर साहाय्यक गव्हर्नर डॉ. विश्वनाथ लेले, रोटरी क्लबचे गव्हर्नर संतोष मराठे, फेबर इन्फिनिटी क्रिएटिव्ह सोल्यूशन्सचे संस्थापक विशाल कुलकर्णी, ‘स्टुडिओ की डिझाइन एलएलपी’चे संचालक किरण कुलकर्णी, व्यवसाय सल्लागार मनीष भिलवडकर, ‘एव्हीपी इन्व्हेनिओ अकादमी’चे प्रमुख सुश्री किरण चोपडा, कर्नल पराग मोडक, स्काय बॅटरीज प्रा.लि.चे संस्थापक सुभ्रो सेन, वरिष्ठ एचआर आणि व्यवसाय सल्लागार समीर कुकाडे, ‘आयएसटीडी’चे अध्यक्ष रवी बाविस्कर आणि विलो इंडियाचे मुख्य विक्री अधिकारी डॉ. रवींद्र उत्गीकर यांनी मार्गदर्शन केले.
या कार्यशाळेत तज्ज्ञांच्या पॅनेलने विद्यार्थ्यांसाठी ‘मॉक इंटरव्ह्यू’ सत्रे आयोजित केली होती. त्याद्वारे त्यांना सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. दबावात काम करण्याचे तंत्र, आत्मविश्वास, देहबोली, श्रवण सक्रियता, यांनी सॉफ्ट स्किल्स, संवाद कौशल्ये, भावनिक बुद्धिमत्ता, कठीण मुलाखत प्रश्न, पगार वाटाघाटी यावरही त्यांना विस्तृत माहिती देण्यात आली. करियरच्या प्रवासात सतत शिकणे, कौशल्य विकास, व्यावसायिक नेटवर्किंग यांचे महत्त्व विशद करण्यात आले.
