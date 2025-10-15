‘एसएस मोबाईल’तर्फे दिवाळीनिमित्त स्मार्टफोनवर ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत
पुणे, ता. १५ : देशातील चार राज्यांत ४०० हून अधिक मोबाईल स्टोअर्स कार्यरत असणाऱ्या ‘एसएस मोबाईल’कडून दिवाळीनिमित्त स्मार्टफोन खरेदीवर ग्राहकांना ५० टक्क्यांपर्यंत हमखास सवलत मिळणार आहे. तसेच चार हजार ९९९ रुपयांच्या भेटवस्तू, ७.५० टक्क्यांपर्यंत कॅशबॅक, स्मार्ट फोनवर दोन वर्षांची वॉरंटी आणि ॲक्सेसरीजवर हमखास ७० टक्क्यांपर्यंत सवलत ग्राहकांना मिळणार आहे.
प्रीमियम फोन्सच्या खरेदीवरही आकर्षक सवलत आहे. ५९ हजार ९९९ रुपयांचा सॅमसंग एस-२४ एफई एआय हा फोन खास ऑफरअंतर्गत ५० टक्के सवलतीत म्हणजेच फक्त २९ हजार ९९९ रुपयांत खरेदी करता येणार आहे. तसेच सॅमसंग एस-२४ अल्ट्रा एआय फोनवर ४२ टक्के सवलत असून, तो ७७ हजार ९९९ रुपयांना मिळणार आहे. वन प्लस १३ आर हा फोन २० टक्के सवलतीत ३५ हजार ९९९ मध्ये ग्राहकांना मिळणार आहे.
आयफोन १७ वर ग्राहकांना १७ हजार रुपयांपर्यंत फायदा मिळणार असून, रोज ११५ रुपये हप्त्यानेही तो खरेदी करण्याची ग्राहकांना संधी आहे. एसएस मोबाईलच्या सर्व शाखांमध्ये एमआय, टीसीएल, सॅनसुई आणि आयटेल कंपन्यांचे स्मार्ट टीव्ही आकर्षक सवलतीमध्ये उपलब्ध आहेत. तसेच एसएस मोबाईलमध्ये दिवाळी सेलअंतर्गत सर्व नामांकित फायनान्स, बँकांचे ईएमआय व कॅशबॅक ऑफर्स तसेच एक्स्चेंज ऑफर्स सर्व महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व मध्य प्रदेशच्या ४०० हून अधिक शाखांत उपलब्ध आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.