पुणे जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांना लॅपटॉप
पुणे, ता. १५ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या अनुषंगाने ग्रामसेवकांना लॅपटॉप खरेदीसाठी जिल्हा परिषद आगाऊ स्वरूपात साठ हजार रुपये देणार आहे. त्यानंतर ग्रामसेवकांना त्यांच्या आवडीनुसार लॅपटॉप निवडण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे, फक्त लॅपटॉपमध्ये कुठली वैशिष्ट्ये असावीत हे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगितले जाणार आहे.
राज्य पातळीवरील महत्त्वाच्या योजनांची सध्या अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यात सध्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त ग्रामपंचायती बक्षीस पात्र ठरतील यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर गावपातळीवर डिजिटल स्वरूपात सर्वच प्रक्रिया सुरू आहेत. त्यामुळे लॅपटॉपची गरज ओळखून राज्यात पहिल्यांदाच अशा स्वरूपात एखाद्या जिल्हा परिषदेने ग्रामसेवकांना लॅपटॉपसाठी आगाऊ स्वरूपात पैसे दिले जाणार आहेत. लॅपटॉप खरेदीसाठी पैसे घेणे ग्रामसेवकांना बंधनकारक केले नसले तरीही प्रत्येकाची गरज असल्याचे ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर पुढील काळात ग्रामपंचायत स्तरावर सुरू असलेले सर्व कामकाज हे ऑनलाइन करण्याचे जिल्हा परिषदेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामसेवकाकडे स्वतःचा लॅपटॉप असल्यास त्यांच्याकडे असलेल्या कोणत्याही गावातून लॅपटॉपच्या आधारे इतर गावांचे कामकाज करता येणे शक्य होणार आहे.
जिल्ह्यातील साधारण ८५० ग्रामसेवक लॅपटॉप खरेदी करतील, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे म्हणणे आहे. याबाबत ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल घोळवे म्हणाले, ‘‘दिवसेंदिवस ऑनलाइनवरील कामकाज वाढले आहे. शासकीय नवीन योजना, संकेतस्थळांवर माहिती भरण्यासाठी लॅपटॉपची गरज आहे. त्याशिवाय ग्रामपंचायतीचे संपूर्ण कामकाज हे डिजिटल होऊन कामाला वेग येणार आहे. लॅपटॉप खरेदी केल्यानंतर आमच्या पगारातून प्रत्येक महिन्याला जिल्हा परिषदेला पैसे देणार आहोत. अनेकदा आर्थिक अडचणीमुळे टाळाटाळ होते, जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयाने सर्वजण लॅपटॉप खरेदी करतील.’’
-------------------
अशी आहे योजना
- जिल्हा परिषदेच्या खर्चातून प्रत्येक ग्रामसेवकाला ६० हजार रुपये दिले जाणार
- साधारण तीन वर्षांत ग्रामसेवक जिल्हा परिषदेला पैसे परत करतील
- लॅपटॉपमध्ये कोणती वैशिष्ट्ये असावीत याचे मार्गदर्शन जिल्हा परिषद करणार
- कोणत्या कंपनीचा लॅपटॉप खरेदी करायचा याचे ग्रामसेवकांना स्वातंत्र्य असणार
- केंद्र, राज्याच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन स्वरूपात असल्याने लॅपटॉपची गरज
------------
वित्त आयोगापासून ते ग्रामस्तरावरील विविध सेवांचे कामकाज ग्रामपंचायतींना ऑनलाइन करावे लागत आहे. सध्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानामध्ये जिल्ह्यातील अधिकाधिक ग्रामपंचायती बक्षिसासाठी पात्र ठरण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी गावपातळीवर आवश्यक कामकाज पूर्ण करण्यासाठी ग्रामसेवकांना लॅपटॉपची गरज आहे, त्यामुळे ग्रामपंचायती अधिक डिजिटल होतील.
- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
