अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला २० वर्षे सक्तमजुरी
पुणे, ता. १५ ः अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याला न्यायालयाने २० वर्षांची सक्तमजुरी आणि २५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायाधीश के. डी. शिर्भाते यांनी हा निकाल दिला दिला.
महेश दत्तात्रेय गोरेडे (वय २५, रा. येवलेवस्ती, पिंपळवाडी, ता. शिरूर, जि. पुणे) याला शिक्षा सुनावण्यात आली. हा प्रकार खेड तालुक्यातील जेरेवाडी फाटा परिसरात २०२०मध्ये घडला होता. फिरायला जाऊ असा बहाणा करून आरोपीने अल्पवयीन मुलीला लॉजवर नेले आणि तिच्यावर अत्याचार केला. या अत्याचारातून ती गर्भवती राहिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. याबाबत मुलीच्या आईने शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
या खटल्यात सरकारी वकील अॅड. नितीन कोंघे यांनी सरकारतर्फे युक्तिवाद केला. या प्रकरणात डीएनए अहवाल महत्त्वाचा पुरावा ठरला. खटल्यादरम्यान काही साक्षीदार फितूर झाले तरी वैज्ञानिक पुराव्यांवरून न्यायालयाने आरोपीचा दोष सिद्ध केला. दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल, असे आदेशात नमूद आहे.
