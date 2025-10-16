पुण्यात रंगणार ‘वाईल्डलाईफ कार्निव्हल’
पुणे, ता. १६ ः देशातील जैवविविधता लोकांसमोर यावी, निसर्गाविषयी अधिकाधिक माहिती मिळावी, या उद्देशाने ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि ‘नेचर वॉक चॅरिटेबल ट्रस्ट’तर्फे २५ आणि २६ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात ‘वाइल्डलाइफ कार्निव्हल’चे आयोजन करण्यात आले आहे. देशात ५८ व्याघ्र प्रकल्प आणि ५०० हून अधिक अभयारण्ये आहेत. त्याबाबतची माहिती या कार्निव्हलमध्ये नागरिकांना मिळणार आहे, तसेच निसर्गविषयक विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांची रेलचेल कार्निव्हलमध्ये असेल.
या कार्निव्हलमध्ये विविध विषयांवरील प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे, तसेच निसर्ग विषयातील अनेक बाबींना स्पर्श करणारी आणि त्याविषयी माहिती देणारी दालने निसर्गप्रेमींना अनुभवता येतील. आपल्या कोकणातील अनेक सड्यांवर एक अद्भुत कलाकृती पाहायला मिळते, ती म्हणजे कातळशिल्पे. हजारो वर्षांपूर्वी आपल्या पूर्वजांनी सड्यांवर कोरलेली ही चित्रे कलाकुसरीचा उत्तम नमुना आहे. यातील अनेक छायाचित्रांमध्ये वन्यजीवांचे दर्शनही आपल्याला पाहायला मिळते. ‘ट्रेसिंग द बिस्ट्स ऑफ एन्शंट वर्ल्ड-अ स्टोरी थ्रू जिओग्लिफ्स ऑफ कोकण’ यातून कातळशिल्पांची ही माहिती उलगडली जाणार आहे. गेली अनेक वर्षे कातळशिल्प संशोधन आणि संवर्धन या विषयात काम करणारे रत्नागिरीचे सुधीर रिसबूड यांनी या प्रदर्शनातून कातळशिल्पांची ही आगळीवेगळी दुनिया निसर्गप्रेमींसमोर उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय अशोक आणि प्रीती लकडे या दाम्पत्याने जमविलेली दुर्मीळ खनिजे, शंख-शिंपले व चलने यांचा खजिना प्रदर्शनाच्या माध्यमातून या महोत्सवात उलगडला जाणार आहे. अशोक लकडे हे काही वर्षांपूर्वी एका खासगी कंपनीतून निवृत्त झाले असून प्रीती लकडे या गृहिणी आहेत. या दोघांनी विविध देशांना भेटी देऊन नाणी व नोटांचा संग्रह केला आहे. सागरी किनारे, नद्या, खाणी यांना भेटी देऊन विविध खनिजे संकलित केली आहेत. मोती शंख, अलबोन शंख, संगीत शंख, लक्ष्मी शंख, विष्णू शंख अशा प्रकारचे अनेक शंखही त्यांनी जमवले आहेत. या प्रदर्शनानिमित्ताने हा सुंदर खजिना निसर्गप्रेमींना पाहता येणार आहे. ‘नल्लाज आर्क’ हे या महोत्सवाचे नॉलेज पार्टनर असून मोडगी हेरिटेज यांचे विशेष साहाय्य लाभले आहे.
वन्यजीव छायाचित्रण या विषयात काम करत असणाऱ्या भारतातील व आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध २०८ वन्यजीव छायाचित्रकारांनी आपल्या कॅमेऱ्यात चित्रित केलेले दुर्मिळ क्षण दाखवणारे वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शन या महोत्सवात आयोजित केले जाणार आहे. यात पक्षी, प्राणी, कीटक अशा विविधतेचे दर्शन छायाचित्रांच्या माध्यमातून निसर्गप्रेमींना घडणार आहे. वन्यजीवन या विषयावर आधारित सोव्हिनियर स्टॉल्स, निसर्ग विषयावर काम करणाऱ्या संस्थांचे स्टॉल्स यांचाही या दरम्यान निसर्गप्रेमींना आस्वाद घेता येणार आहे. या महोत्सवाचे स्वागतमूल्य १०० रुपये असून महोत्सवातील सर्व कार्यक्रम विनामूल्य आहेत. ही प्रदर्शने दोन्ही दिवस सकाळी दहा ते रात्री नऊ या वेळेत सर्वांना पाहण्यासाठी खुले असणार आहे.
हे लक्षात ठेवा
कधी - २५ आणि २६ ऑक्टोबर
कोठे - महालक्ष्मी लॉन्स, डीपी रस्ता, कर्वेनगर
वेळ - सकाळी १० ते रात्री ९
निसर्गप्रेमींसाठी छायाचित्र कार्यशाळा
वन्यजीव छायाचित्रण शिकण्याची इच्छा असणाऱ्या निसर्गप्रेमींसाठी ‘छायाचित्र कार्यशाळा’ या महोत्सवात आयोजित करण्यात आली असून सुप्रसिद्ध वन्यजीव छायाचित्रकार विनोद बारटक्के यात मार्गदर्शन करणार आहेत. प्रथम नावनोंदणी करणाऱ्या ५० निसर्गप्रेमींसाठी ही कार्यशाळा असणार असून २५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ ते १ या वेळेत ही कार्यशाळा होणार असून त्यासाठी सोबतच्या क्यूआर कोडवर नावनोंदणी करावी, असे आवाहन आयोजकांतर्फे करण्यात आले आहे.
