आयटीसी मंगलदीप
‘आयटीसी मंगलदीप’तर्फे
‘डिजिटल दीपोत्सव’
पुणे, ता. १६ : ‘आयटीसी मंगलदीप’ या उदबत्त्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ब्रँडतर्फे ‘डिजिटल दीपोत्सव’ या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. हा ऑगमेंटेड रिॲलिटी (एआर) उपक्रम असून, त्यात देशभरातील भाविक आभासी पद्धतीने दिवा लावून अयोध्येतील दीपोत्सवात सहभागी होण्याचा आनंद मिळवू शकतात.
ayodhyamangaldeepotsav.com या वेबसाइटवर जाऊन भाविक डिजिटल दीपोत्सवात सहभागी होऊ शकतात. त्या वेबसाइटवर दिवा लावणे म्हणजे अयोध्येत दिवा लावण्यासारखे आहे. अयोध्येत १९ तारखेला होणाऱ्या दीपोत्सवात आयटीसी मंगलदीप प्रत्यक्ष स्वरूपात एक लाख दिवे लावणार आहे. याचबरोबर आयटीसी मंगलदीप अयोध्येत त्या दिवशी २५ फुटांच्या अगरबत्ती आणि २५ महा हवनपात्रांच्या रूपाने वातावरण आणखी सुगंधी करणार आहे. ‘‘डिजिटल दीपोत्सव या उपक्रमाच्या रूपाने आम्ही भक्तीचा मार्ग आणखी व्यापक करून भाविकांना डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दीपोत्सवात सहभागी होण्याचा आनंद देणार आहोत,’’ असे आयटीसीच्या काडेपेट्या आणि अगरबत्त्या विभागाचे विभागीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित डोग्रा यांनी सांगितले.
