पोलिओ लसीकरण मोहिमेची १०१ टक्के उद्दिष्टपूर्ती
पुणे, ता. १७ ः शहरात राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम उत्साहात पार पडली. पोलिओ लसीकरणदिनाच्या दिवशी व त्यानंतर घरोघरी जाऊन विशेष पथकांद्वारे १७ ऑक्टोबरपर्यंत एकूण ३ लाख १५ हजार ९८४ मुलांना पोलिओ प्रतिबंधक डोस देण्यात आला. म्हणजेच १०१ टक्के लसीकरण उद्दिष्टपूर्ती झाली.
१२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या मोहिमेत ० ते ५ वर्षे वयोगटातील मुला– मुलींना लसीचे डोस देण्यात आले. या दिवशी २ लाख ६२ हजार ८८ मुलांना पोलिओ प्रतिबंधक डोस देण्यात आला. हे एकूण उद्दिष्टाच्या सुमारे ८४ टक्के होते. बाकी राहिलेल्या उर्वरित मुलांपर्यंत लस मिळावी, यासाठी पुढील पाच दिवस घरोघरी जाऊन विशेष पथकांद्वारे पल्स पोलिओ लसीकरण करण्यात आले. या मोहिमेत १९१२ पथके आणि ३२० सुपरवायझर यांनी मिळून तब्बल १० लाखांहून अधिक घरांना भेटी दिल्या.
या मोहिमेसाठी पुणे महापालिकेने सूक्ष्म आराखडा तयार करून विविध पातळ्यांवर प्रशिक्षण आणि जनजागृती केली. समाज माध्यमातूनही व्यापक प्रचार करण्यात आला. त्यामुळेच ही मोहीम यशस्वी ठरल्याचे आरोग्य अधिकारी डॉ. नीना बोराडे यांनी सांगितले. मोहिमेच्या यशात विविध सामाजिक संस्था, वैद्यकीय आणि नर्सिंग कॉलेजेस, रोटरी आणि लायन्स क्लब तसेच अंगणवाडी सेविका आणि आशा कार्यकर्त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्थानिक आरोग्य समित्या, गणेश मंडळे आणि विद्यार्थ्यांच्या रॅलीच्या माध्यमातूनही जनजागृती करण्यात आली. या समन्वित प्रयत्नांमुळे पुण्यात पोलिओ निर्मूलनाच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले गेले आहे, अशी माहिती सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश दिघे यांनी दिली.
