शिवाजीनगर परिसरात दुचाकीस्वाराला लुटले
पुणे, ता. १८ : शिवाजीनगर परिसरातील मॉडर्न कॅफेजवळ असलेल्या भुयारी मार्गात दुचाकीस्वाराला बोलण्यात गुंतवून त्याच्याकडील दोन मोबाईल हिसकावून नेल्याची घटना उघडकीस आली. याबाबत एका दुचाकीस्वाराने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार दुचाकीवरील दोन चोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार २० वर्षीय तरुण कोंढवा भागात राहायला आहे. दुचाकीस्वार तरुण १६ ऑक्टोबरला सायंकाळी सातच्या सुमारास मॉडर्न कॅफेजवळील संत मोरया गोसावी भुयारी मार्गातून निघाला होता. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी तरुणाला अडवले आणि अपघात झाल्याची बतावणी केली. चोरट्यांनी त्याच्याकडे भरपाई देण्याची मागणी करून धमकाविण्यास सुरुवात केली. तरुणाला बोलण्यात गुंतविले. त्याच्याकडील ३७ हजारांचे दोन मोबाईल हिसकावून चोरटे पसार झाले.
मंगळसूत्र हिसकाविले
बुलेटस्वार चोरट्यांनी पादचारी महिलेच्या गळ्यातील दीड लाखांचे मंगळसूत्र हिसकावून नेल्याची घटना नगर रस्त्यावरील लोणीकंद भागात घडली. याबाबत एका महिलेने लोणीकंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार ५७ वर्षीय महिला लोणीकंद भागात राहायला आहेत. त्या शुक्रवारी दुपारी पावणेचारच्या सुमारास लोणीकंदमधील थेऊर फाटा परिसरातून निघाल्या होत्या. त्यावेळी बुलेटवरुन आलेल्या चोरट्यांनी महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून नेले.
दोघांच्या मोबाईलची चोरी
स्वारगेट आणि पुणे स्टेशन परिसरात दोघांचे मोबाईल हिसकावून नेण्यात आल्याच्या घटना घडल्या. या प्रकरणी स्वारगेट आणि बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. स्वारगेट एसटी स्थानक परिसरात थांबलेल्या एका तरुणाच्या हातातील ४० हजार रुपयांचा मोबाईल हिसकावून नेल्याची घटना नुकतीच घडली. याबाबत त्याने स्वारगेट पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. चार ऑक्टोबरला रात्री साडेबाराच्या सुमारास स्वारगेट स्थानकासमोर हा प्रकार घडला. पुणे स्टेशन परिसरात एका तरुणाकडील मोबाईल हिसकाविल्याची घटना नुकतीच घडली. याबाबत त्याने बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
