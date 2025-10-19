वाहन क्षेत्रात सुमारे सहाशे कोटींची उलाढाल
दुचाक्या तेजीत
दुचाकीच्या बाजारात यंदा जोरदार वाढ दिसून आली. स्कूटर्समध्ये, आरामदायक आणि हलके वजन असलेले मॉडेल्स शहरातील दैनंदिन वापरासाठी पसंतीची ठरली. ही वाहने स्थिर, इंधन कार्यक्षम आणि कमी देखभालीची असल्याने ग्राहकांना आर्थिक आणि सोईस्कर पर्याय मिळाला. बाइक्समध्ये मजबूत इंजिन, दीर्घ प्रवासासाठी स्थिरता, आकर्षक डिझाईन आणि आरामदायक सीटिंग असल्यामुळे ग्राहकांना विशेष आकर्षण वाटले. काही वाहनांमध्ये आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टिम, सस्पेंशन सुधारणा आणि हलके वजन असल्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर सहज नियंत्रित करत येत असल्याने त्यांची विक्री जास्त झाली.
इंधन कार्यक्षम वाहनांना पसंती
चारचाकीच्या बाजारात, आरामदायक, सुरक्षित आणि इंधन कार्यक्षम वाहने विशेष लोकप्रिय ठरली. कुटुंबासाठी प्रशस्त आतील जागा, स्मार्ट इंटिरिअर्स, सुरक्षित सीट बेल्ट आणि एयरबॅग्ससह आधुनिक सुरक्षा प्रणालीमुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढला. काही वाहनांमध्ये कनेक्टिव्हिटी फीचर्स, टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टिम, स्मार्ट नेव्हिगेशन आणि हवेशीर डिझाइनसह आणखी आरामदायक प्रवासाची सोय असल्याने ग्राहक त्यांकडे वळाले.
मालवाहतूक वाहनांची मागणीही यंदा जोरदार वाढली. लहान-मध्यम वजनाची वाहतूक सहज करता येणारी, मजबूत आणि टिकाऊ वाहने व्यापारी वर्तुळात लोकप्रिय ठरली. काही वाहनांमध्ये जास्त पेलोड क्षमता, विस्तृत बूट किंवा लोडिंग स्पेस आणि मजबूत इंजिन असल्याने व्यावसायिकांना हे वाहन अधिक सोईस्कर वाटले. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारातही उत्साह दिसून आला. ईव्ही ग्राहकांना स्मार्ट, आरामदायक आणि पर्यावरणपूरक विकल्प उपलब्ध होते. काही वाहनांमध्ये जीपीएस नेव्हिगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, स्मार्ट लायटिंग आणि ऊर्जा बचतीसाठी सुधारित बॅटरी तंत्रज्ञान होते. तर हलके वजन, कमी देखभाल आणि आरामदायक राइड या गुणधर्मामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा अनुभव अधिक उपयुक्त ठरत असल्याचे दिसून आले.
दिवाळीनिमित्त वाहन विक्रीमुळे शहरातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली. शोरूम्स, लहान व्यवसाय, लॉजिस्टिक कंपन्या आणि वाहन उत्पादन क्षेत्र, सर्वांनाच याचा लाभ झाला. दुचाकी, चारचाकी, मालवाहतूक वाहन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढलेली मागणी ही फक्त व्यवसायापुरती मर्यादित न राहता ती ग्राहकांच्या जीवनशैलीतही बदल घडवून आणणारी ठरली आहे. आकर्षक ऑफर्स आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांनी भरलेल्या वाहनांनी बाजारात नवे पॅटर्न निर्माण केले आहेत, जे भविष्यातील विक्रीसाठी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत ठरतील.तसेच ग्राहकांचा उत्साह आणि उद्योगातील वाढ यामुळे येणाऱ्या काळातही सकारात्मक परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचे
- दिवाळीनिमित्त शहरातील वाहन बाजारात जोरदार हालचाली झाल्या असून वाहनांच्या नोंदणीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली
- प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) एकूण १३ हजार ३८७ नवीन वाहनांची नोंद झाली
- मागील वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी एक हजार १५२ वाहनांची, म्हणजेच सुमारे ९.४ टक्क्यांची यात वाढ झाली
- दुचाकींचा बाजार सर्वाधिक गजबजला, तर चारचाकी वाहनांची खरेदी थोडी कमी राहिली
- शहरात आठ हजार ७६३ दुचाकींची तर दोन हजार ७८६ चारचाकी वाहनांची नोंद झाली
- ६३५ मालवाहतूक वाहनांची, ५४६ ऑटोरिक्षा आणि ४७१ पर्यटन टॅक्सीच्या नोंदी झाल्या
- याशिवाय ४२ बस आणि १४४ इतर वाहनांची नोंदणी झाली
- ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहन उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी विविध ऑफर्स जाहीर केल्या
- सवलती, ईएमआय योजना, एक्स्चेंज बोनस आणि भेटवस्तू यांचा समावेश
- ‘जीएसटी’ कपातीमुळे मध्यम किमतीच्या वाहनांची खरेदी सोपी झाली
