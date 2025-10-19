‘सकाळ रिलिफ फंडा’ला पेन्शनर्स संघटनांची मदत - पूरग्रस्तांसाठी पतसंस्था आणि सामाजिक संघटनांचा प्रतिसाद
पुणे, ता. १९ : औंध येथील ‘डीजीक्यूए इंजि. डिसिप्लीन सिव्हिलियन पेन्शनर्स ऑर्गनायझेशन’मधील (संरक्षण मंत्रालय) सर्व सेवानिवृत्त सदस्यांनी एकत्र येत पूरग्रस्तांसाठी निधी संकलन करून ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ला ८० हजार तीन रुपयांचा मदतीचा धनादेश दिला, तर हडपसर येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्थेने ५१ हजारांची मदत केली.
बारामतीतील विविध क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्या समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन सामाजिक कार्यासाठी स्थापन केलेल्या ‘सर्व्हिस इंजिनिअर्स फोरम’ या सामाजिक संघटनेच्या सदस्यांनीही ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ला ५१ हजार रुपयांची मदत केली. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने कायम ठेवत राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी दानशूरांना मदतीचे आवाहन केले होते. त्याला समाजातून प्रतिसाद मिळत आहे.
मदतीचे आवाहन
राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी समाजाला ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडून मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे.
मदत करण्यासाठी :
१. IDBI Bank
Name : Sakal Relief Fund
A/C No : 45910010013026
IFSC : IBKL0000459
Branch : Laxmi Road, Pune.
या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने बँक ट्रान्स्फर करून देऊ शकता किंवा सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून गुगल व ‘फोन पे’वरून देणगी पाठवू शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हाट्सअॅप नंबरवर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत.
२. मदतीचे धनादेश ‘सकाळ रिलीफ फंड’ या नावाने दैनिक ‘सकाळ’च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील. ‘सकाळ रिलीफ फंड’साठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत.
